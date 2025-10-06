為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗啟動人事安排 3名「手下敗將」可望入閣

    2025/10/06 14:20 編譯孫宇青／綜合報導
    日媒披露，高市早苗（右三）已開始內閣人事安排，總裁選舉中落敗的小泉進次郎（左一）、小林鷹之（右一）和茂木敏充（右二）等人，都可望入閣。（路透）

    日本自民黨新任總裁（黨魁）高市早苗今天開始人事布局工作，《共同社》及《朝日新聞》等日媒6日披露，這次在總裁選舉中敗陣的茂木敏充，可望加入高市內閣。

    據報導，69歲的茂木敏充，可望在高市內閣中出任外務大臣，而前防衛大臣木原稔則可望出任內閣官房長官。木原稔與高市關係深厚，2021年黨魁選舉時即擔任其競選事務局長；他現任「日華議員懇談會」事務局長，與台灣互動密切，外界關注其在對中、對台與安全政策上的走向。

    此外，高市公開表示，將儘量啟用黨內多位競爭者及其人馬。消息指出，前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之可望取得重要閣位，農林水產大臣小泉進次郎也可能轉任其他部會首長。

    茂木敏充是這次自民黨總裁選舉中第1位宣布參選的議員，擁有豐富的外務大臣、貿易大臣和自民黨幹事長經驗。他主張日本通貨緊縮接近尾聲，日本央行應將非常規寬鬆政策正常化。經濟方面，他承諾提供「數兆日元地區補助」，資金來自盈餘稅收，以支持受通膨困擾的家庭。

    在這次總裁選舉中，茂木敏充缺乏競爭對手擁有的廣泛公眾號召力，在第一回合投票中，國會議員票僅拿34票，黨員票拿下15票，合計49票，在5名候選人中敬陪末座。

