古屋圭司：高市早苗與台灣關係非常密切

日華懇會長古屋圭司（右）今天出席「台灣月書展」開幕式。駐日代表李逸洋（中）和駐日台灣文化中心主任曾鈐龍（左）一見面就向他道賀高市早苗當選自民黨總裁，古屋笑得很開心。 （記者林翠儀攝）

日本跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司表示，自民黨新任總裁高市早苗與台灣關係非常密切，她也是日華的幹部之一。另外，今年的國慶祝賀團他將率30名國會議員在9日訪台，其中包括擔任事務局長的眾議員木原稔，也是近日被傳出可能入閣擔任內閣官房長官的有力人選。

古屋今天受邀出席駐日台灣文化中心與紀伊國屋書店合作推出的「台灣月書展」，自民黨青年局長中曾根康隆和駐日代表李逸洋均到場致詞。

古屋與自民黨新任總裁高市早苗關係深厚，從高市在2021年首次參選自民黨總裁時即為她抬轎，4年多來不離不棄，也是高市當選總裁的重要功臣之一，古屋在盟友安倍晉三過世後，為高市穿針引線，擴充她的台灣人脈。今年7月外交部長林佳龍訪日時，還安排了高市與他會面。

他今天在會後受訪時表示，以往人們常說日本政界存在所謂的「玻璃天花板」，但這次終於迎來了首位女性首相。其實高市與台灣的關係非常密切，她也是「日華議員懇談會」的幹部之一。高市在首次參加總裁選舉，曾與蔡英文總統以視訊對談。當時她還收到了來自台灣各方的支持，建立了相當深的情誼。

至於如何處理與中國的關係，古屋表示，日中的經濟往來也非常龐大，規模高達約30兆圓，安倍前首相當年提出「日中戰略互惠關係」的方針，而高市的想法與此並無不同，仍會以此相同與中國維持穩定的關係。

古屋強調，日本與台灣則有共享價值觀的關係，由於沒有正式外交關係。所以由日華懇和青年局推動更積極的交流。

李逸洋在受訪也表示，高市對台灣一向非常友善、親近。她在今年4月訪問台灣時，見到賴清德總統和多位政要以及去了高雄向安倍首相的銅像致意。

今年7月他在山口縣見到高市，之前也拜訪過她，林佳龍部長到日本來的時候，跟高市見面時，他有作陪。她跟台灣非常親近，而且承繼安倍路線，如印太戰略，相信在她主政底下，整個印太的和平與安全會更加重視，台日之間的關係會更為深化跟全面提升，李逸洋表示，代表處會跟日本政府之間保持密切的接觸，也會更加努力促進台日關係。

至於7月和林佳龍和高市的會談內容雖不便透露，但她就是非友台，也很重視整個台海的和平跟印太的安全，大家的理念都非常一致，是非常要好親近的友人，對於她將出任首相，台灣都為她高興，相信有助於未來台海和平跟印太的安全。

另外，對於前防衛相木原稔被傳出是內閣官房長官的有力人選，古屋表示，目前尚屬傳聞，但木原與台灣關係非常密切，畢竟他是日華懇的事務局長。在中壯派政治家中，木原稔是最值得期待的人物之一。

駐日代表李逸洋表示，相信在高市早苗主政下，台日之間的關係會更為化深化跟全面提升。（記者林翠儀攝）

日華懇會長古屋圭司在「台灣月書展」開幕式上致詞。（記者林翠儀攝）

