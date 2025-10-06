3068人同時伏地挺身1分鐘 美防長赫格塞斯帶頭創世界紀錄

美國國防部長赫格塞斯5月30日登上杜威號神盾驅逐艦，與官兵做伏地挺身。（圖：美軍太平洋艦隊臉書）

根據福斯新聞網（Fox News）等媒體報導，美國國防部長赫格塞斯4日在一場軍校美式足球賽中，帶領超過三千名官兵與球迷一同做伏地挺身，成功刷新了金氏世界紀錄。然而，這場創紀錄的活動，遠不止是軍隊的狂歡，更是這位鷹派防長對軍隊體能標準、甚至對「肥胖將軍」宣戰的強烈政治信號。

在馬里蘭州安納波利斯舉行的海軍官校對戰空軍官校的美式足球賽中，赫格塞斯帶領由官校生、軍官和球迷組成的3068人隊伍，同時進行了一分鐘的伏地挺身，打破了「最多人同時做伏地挺身」的金氏世界紀錄。

此舉讓海軍不僅在球場上以34比31的比數擊敗了空軍，更在場邊一舉刷新了先前由空軍官校所保持的2926人伏地挺身紀錄。

然而，這場創紀錄活動只是赫格塞斯當天行程的一部分。報導指出，就在同一天稍早，赫格塞斯才剛開除了海軍參謀長哈里森（Jon Harrison）。

赫格塞斯當天深度參與了海軍的慶祝活動，除了帶頭破紀錄，賽後他還進入休息室，向贏得比賽的球員們發表了激昂的演說。這場勝利也讓海軍在爭奪美國三軍官校最高榮譽「總司令盃」（Commander-in-Chief's trophy）的競爭中，佔據了有利位置。

強硬信號：拒絕肥胖將軍、要求回歸戰士精神

在赫格塞斯參與創下紀錄的行動之前，他曾多次發表強硬言論，明確表示將拒絕任命不符合體能標準的「肥胖將軍」，並要求調整整體體能測驗標準。

在赫格塞斯強調軍隊體能標準的同時，美軍各軍種正在執行不同的體能測驗制度。

《路透》報導，陸軍今年6月起以新版陸軍體能測試取代戰鬥體能測試，項目包括硬舉、伏地挺身、負重衝刺、平板支撐和3.2公里跑步。21個作戰專業的現役士兵必須符合更嚴格標準。

海軍體能測驗包含伏地挺身、平板支撐及游泳或跑步等耐力項目。

空軍除腰圍與身高比例要求外，測驗項目包括2.4公里跑步、仰臥起坐和伏地挺身。自2026年起，空軍人員每6個月測驗一次，每年實施一次3.2公里跑步測驗，且跑步成績佔總成績50%。

2019年成立的太空軍沿用空軍標準，另有專屬的整體健康方法，包括持續性體能訓練、優化健康表現和身體素質建立。

美國國防部長赫格塞斯率領超過三千人同時做1分鐘伏地挺身，打破金氏世界紀錄。（圖翻攝自@DOWResponseＸ）

