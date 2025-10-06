日本再傳熊襲！秋田「親子3熊」闖入養老院、咬傷70歲老翁

日本再傳熊襲！秋田「親子3熊」闖入養老院、咬傷70歲老翁2025/10/06 14:04 即時新聞／綜合報導
秋田縣鹿角市、美鄉町皆在今（6）日上午傳出，有3頭親子熊入侵住宅與攻擊人的通報。示意圖。（圖擷取自@livedoornews，社群平台「X」）
日本近年頻傳各地有野生熊隻出沒、甚至傷人致死事件，秋田縣鹿角市、美鄉町皆在今（6）日上午傳出，有3頭親子熊入侵住宅與攻擊人的通報。根據當地警方指出，鹿角市一間養老院工作人員通報，有3頭熊入侵院內，被驅趕後往南方移動；美鄉町則是一名70多歲老翁在稻田作業時，被3頭熊圍攻受傷。
綜合日媒報導，這2起案件事發地點雖不同，但都在今日一大早發生。今日上午7點前，一名住在美鄉町金澤東根字南外川原地區的70多歲老翁，在自家後方的稻田進行作業期間，突然3頭熊圍攻襲擊，所幸男子自行從熊口逃脫，事後親自打給向消防局通報此事，並表示自己「被熊咬傷左腳踝」，目前老翁已被警消送往大仙市內醫院治療。
請繼續往下閱讀...
無獨有偶，今日上午7點20分左右，位於鹿角市十和田錦木字下野添的一間養老院，一名工作人員有3頭熊闖入院內，1頭長約100公分、另外2頭約50公分，工作人員當下朝牠們大聲威嚇，促使3頭熊自行從院內離開，並往養老院的南方移動。
由於2起通報皆表示出現「3頭熊」，警消與專業人士研判是成年母熊帶著幼熊外出覓食，擔憂牠們仍在案發地點附近活動，已緊急呼籲民眾提高警覺、務必隨身攜帶防熊鈴或噴霧，除了避免接近田野、山林等區域，也請民眾即時通報任何可疑熊蹤，警方等單位則增派人員巡邏，以防止再度發生攻擊事件。
【速報】3頭のクマが… 秋田・美郷町でクマ被害 70代男性がけが（ABS秋田放送）#Yahooニュースhttps://t.co/79BtV4e5EQ 畜生、クマがジェットストリームアタック書けてきやがった。もうおしまいだ！— れいな@底なし沼の魔女 （@MegaBlackLabel） October 6, 2025
"介護施設の敷地内にクマ3頭 親子グマか 施設職員の大声で移動 6日 秋田・鹿角市" https://t.co/3IJLKfKQsO— 鈴蘭（Reiran） （@KoNaBReeZe7815） October 6, 2025
熱門賽事、球星動態不漏接