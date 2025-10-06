台灣的借鏡！《路透》調查：中國砸錢養網軍、收買官員全面滲透

《路透》最新調查揭露，中國正對菲律賓發動一場全面性的「影響力作戰」（Influence campaign），手段包括資助網軍、收買在地協力者與創立媒體，旨在破壞美菲同盟，此舉被視為對台灣的重要警示。示意圖。（路透）

根據《路透》6日一篇長篇深度調查報導，透過外洩的內部文件、前員工及官員的訪談揭露，中國正僱用一家位於馬尼拉的行銷公司，對菲律賓發動一場精心策劃的資訊戰，旨在削弱民眾對政府政策的支持，並分化菲律賓與其安全盟友美國的關係。

這家名為InfinitUs的行銷公司，被指控操作一支由假社群帳號組成的「網軍」，在Facebook等平台上大量發表親中言論，同時貶抑西方疫苗、攻擊菲國的南海主權主張以及美菲同盟。

請繼續往下閱讀...

根據InfinitUs為中國使館製作的工作報告顯示，該公司將這些假帳號稱為一支「軍隊」，其任務是「引導公眾輿論」。除了網軍，InfinitUs還創立了一家看似在地經營的媒體《你好馬尼拉》（Ni Hao Manila），用以包裝親中內容，再由旗下假帳號進行分享擴散。

調查更揭露，中國使館透過一個名為「菲中了解協會」（APCU）的組織，向數十名菲國知名人士頒發附有現金的獎項。該協會證實，獎金高達數千美元，是菲律賓平均月薪的好幾倍。獲獎者包括反對美軍進駐的地方官員、前總統杜特蒂女兒的重要幕僚，以及多位學者與作家。

菲律賓前國家安全會議高階官員馬拉雅（Jonathan Malaya）表示，政府早已注意到有「第三方代理人」在呼應中國的論點。參議員托倫蒂諾（Francis Tolentino）則直言：「中國的最終目標，就是讓菲律賓變得順從。」

報導總結，在北京持續對台灣進行文攻武嚇之際，其如何在與台灣同樣具有重要戰略位置的菲律賓，透過金錢、媒體與網路操作輿論、企圖瓦解其與美國同盟關係，對台灣無疑是重要的警示與借鏡。

