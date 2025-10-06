連狼蛛都來了！華府大教堂年度「動物祝福」儀式溫馨登場

這項活動是為了紀念動物的主保聖人聖方濟各（Saint Francis），數十年來，每年十月的第一個週日，都會有大批民眾帶著各式寵物到教堂接受祝福。（圖：華盛頓國家大教堂）

根據《華盛頓郵報》報導，在5日的宗教儀式中，一陣狗狗的吠叫聲可能不是擾人的噪音，而更像是完美的點綴。在美國華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）階梯前舉行的一年一度「動物祝福」（Blessing of the Animals）儀式上，數百位民眾帶著心愛的寵物，共同參與了這場歡樂而溫馨的盛會。

這項活動是為了紀念動物的主保聖人聖方濟各（Saint Francis），數十年來，每年十月的第一個週日，都會有大批民眾帶著狗、貓、兔子、鸚鵡甚至蛇來此接受祝福。

在教堂服務近十年的鄧肯牧師（Rev. Canon Rosemarie Logan Duncan）笑著回憶，四年前曾遇到一隻「有點好鬥」的刺蝟，「牠想從我身上帶走一塊肉」，所幸最終人、刺蝟均安。她印象最深刻的則是一隻老鼠。

今年，現場雖然沒有刺蝟或蛇，但出現了一隻狼蛛，神職人員只能「保持安全距離」為牠灑下聖水祝福。

為病犬祈福、為逝犬追思 場面動人

儀式不僅充滿趣味，更有許多動人的故事。李·皮爾森（Lee Pearson）帶來了她14歲的老狗露西（Lucy）。她說：「牠有腎臟病，雖然在晚年仍然堅強，但我希望祝福能幫助牠的腎臟對抗病魔。」

而最感人的一幕，莫過於卡林尼納（Masha Kalinina）一家人。他們帶著愛犬杜爾塞（Dulce）的骨灰罐前來，臉上掛著淚痕。杜爾塞已於八月因癌症過世，多年來家人都會帶牠來參加祝福儀式，希望今年的祝福能為他們帶來一些慰藉。

在神職人員為骨灰灑下聖水後，一家人走到教堂的主教花園（Bishop's Garden）——一個他們時常帶杜爾塞散步的地方。他們各自為牠念了一封信，並將骨灰灑在草地上。母親奧姆斯比（Maya Ormsby）說：「牠曾陪我們度過艱難的時光。在這裡，牠總是特別安靜，非常有靈性。」

