    首頁 > 國際

    美阿拉巴馬州街頭驚傳槍響 釀2死12傷

    2025/10/06 11:42 即時新聞／綜合報導
    美國阿拉巴馬州首府蒙哥馬利街頭爆發槍響，至少造成2人死亡、12人受傷。圖為案發路口。（圖擷自@WhiteHouseIce「X」帳號）

    美國阿拉巴馬州首府蒙哥馬利市中心，4日深夜11時31分許在一處路口爆發槍響，至少造成2人死亡、12人受傷，兇嫌目前尚未落網，行兇動機也有待釐清。

    《ABC》報導，警方表示，槍擊案發生在比布街（Bibb Street）和商業街（Commerce Street）附近路口，距離阿拉巴馬州議會大樓不到1英里（約1.6公里）。

    蒙哥馬利警察局長格雷博伊斯（James Graboys）5日召開記者會指出，死者分別為17歲少年莫里斯（Jeremiah Morris）、43女子威廉斯（Sholanda Williams），12名傷者中有7人未滿17歲，並且有5人的傷勢危及性命，正在醫院搶救。

    格雷博伊斯透露，歹徒開槍後，有1名被當成目標的受害者旋即掏槍回擊，其他人也跟著拔出槍械開火，目前尚未有任何嫌疑人被捕。蒙哥馬利市長里德（Steven Reed）表示，當局將提供5萬美元（約新台幣152萬元）懸賞兇嫌相關線索。

