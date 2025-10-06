為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    驚！聖母峰西藏側颳起暴風雪 中國上千名登山客受困

    2025/10/06 10:05 即時新聞／綜合報導
    聖母峰位於西藏的東坡降下暴風雪，導致上千名登山客受困。聖母峰登山示意圖。（美聯社）

    聖母峰位於西藏的東坡降下暴風雪，導致上千名登山客受困。聖母峰登山示意圖。（美聯社）

    聖母峰位於西藏的東坡降下暴風雪，由於目前正逢中國十一連假（從1日放到8日），許多旅客都前來登山，大約有1000人被困在平均海拔4200公尺的東坡地區，中國當局指稱截至5日深夜11時許，已有350人抵達安全地點。

    綜合外媒報導，西藏藍天救援隊（中國公益單位）接到求救電話，登山客透露他們的帳篷受到大雪積壓因而倒塌，部分民眾開始出現體溫過低的情況，受到極端天氣影響，聖母峰東坡所在的西藏定日縣已於4日停賣進山門票。

    據了解，這些登山客聚集在通往聖母峰東側康雄壁（Kangshung Face）的卡瑪山谷（Karma），目前已有350人進入定日縣曲當鄉獲得安置，當局也和250多名登山客取得聯繫，正分批引導讓他們前往接應地點。

    為了救出登山民眾，中國當局動員數百名當地人和救援人員清除積雪，但並未說明是否已和所有受困者聯繫上。另外，並不清楚同在西藏境內的聖母峰北坡有無受到暴風雪影響，北坡同樣是許多登山客都會前往的熱門路線。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播