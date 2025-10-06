驚！聖母峰西藏側颳起暴風雪 中國上千名登山客受困

聖母峰位於西藏的東坡降下暴風雪，導致上千名登山客受困。聖母峰登山示意圖。（美聯社）

聖母峰位於西藏的東坡降下暴風雪，由於目前正逢中國十一連假（從1日放到8日），許多旅客都前來登山，大約有1000人被困在平均海拔4200公尺的東坡地區，中國當局指稱截至5日深夜11時許，已有350人抵達安全地點。

綜合外媒報導，西藏藍天救援隊（中國公益單位）接到求救電話，登山客透露他們的帳篷受到大雪積壓因而倒塌，部分民眾開始出現體溫過低的情況，受到極端天氣影響，聖母峰東坡所在的西藏定日縣已於4日停賣進山門票。

據了解，這些登山客聚集在通往聖母峰東側康雄壁（Kangshung Face）的卡瑪山谷（Karma），目前已有350人進入定日縣曲當鄉獲得安置，當局也和250多名登山客取得聯繫，正分批引導讓他們前往接應地點。

為了救出登山民眾，中國當局動員數百名當地人和救援人員清除積雪，但並未說明是否已和所有受困者聯繫上。另外，並不清楚同在西藏境內的聖母峰北坡有無受到暴風雪影響，北坡同樣是許多登山客都會前往的熱門路線。

