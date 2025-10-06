為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    重啟道歉外交！ 石破茂戰後80週年將首提「反軍演說」

    2025/10/06 10:35 即時新聞／綜合報導
    消息人士5日透露，日本首相石破茂在即將發表的二戰演說中，將提及批判中日戰爭的《反軍演說》。（法新社資料照）

    消息人士5日透露，日本首相石破茂在即將發表的二戰演說中，將提及批判中日戰爭的《反軍演說》。（法新社資料照）

    今年是二次世界大戰結束80週年，日本政府消息人士5日透露，首相石破茂在即將發表的二戰演說中，將提及1940年日本帝國議會眾議員齋藤隆夫批判中日戰爭的《反軍演說》。

    《共同社》報導，石破茂將在本月10日發表二戰演說，並召開記者會進行說明。消息人士透露，重點將聚焦「未能避免開戰」的原委。

    本月4日當選自民黨總裁（黨主席）的日本前經濟安保大臣高市早苗在總裁選舉期間，強烈反對石破茂發表演說。高市主張，2015年時任日本首相安倍晉三的戰後70週年談話已為「道歉外交」畫上句點。

    然而，預計石破茂仍將在演說中明確表態、繼承歷屆內閣的「歷史認識」，提及開戰原委、戰前的日本國家體制和政治家的職責等。石破還暗示，論點將包括「為什麼沒能阻止那場戰爭，以及政治發揮和未發揮的作用」。

    關於《反軍演說》，石破茂在自民黨總裁任內曾指示黨內恢復齋藤隆夫《反軍演說》被刪除的會議記錄。自民黨正在與在野黨協商恢復全文。為避免影響總裁選舉，石破此前一直考慮將發表演說的時間點選在卸任前夕。

    公開資料顯示，《反軍演說》是齋藤隆夫1940年2月2日在帝國議會眾議院發表的質詢演說。演說中，齋藤隆夫批判日本政府1938年提出的《近衛聲明》無異於欺詐；他也質疑「東亞新秩序」是對侵略行為的美化，漠視民眾之犧牲。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播