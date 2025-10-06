重啟道歉外交！ 石破茂戰後80週年將首提「反軍演說」

消息人士5日透露，日本首相石破茂在即將發表的二戰演說中，將提及批判中日戰爭的《反軍演說》。（法新社資料照）

今年是二次世界大戰結束80週年，日本政府消息人士5日透露，首相石破茂在即將發表的二戰演說中，將提及1940年日本帝國議會眾議員齋藤隆夫批判中日戰爭的《反軍演說》。

據《共同社》報導，石破茂將在本月10日發表二戰演說，並召開記者會進行說明。消息人士透露，重點將聚焦「未能避免開戰」的原委。

本月4日當選自民黨總裁（黨主席）的日本前經濟安保大臣高市早苗在總裁選舉期間，強烈反對石破茂發表演說。高市主張，2015年時任日本首相安倍晉三的戰後70週年談話已為「道歉外交」畫上句點。

然而，預計石破茂仍將在演說中明確表態、繼承歷屆內閣的「歷史認識」，提及開戰原委、戰前的日本國家體制和政治家的職責等。石破還暗示，論點將包括「為什麼沒能阻止那場戰爭，以及政治發揮和未發揮的作用」。

關於《反軍演說》，石破茂在自民黨總裁任內曾指示黨內恢復齋藤隆夫《反軍演說》被刪除的會議記錄。自民黨正在與在野黨協商恢復全文。為避免影響總裁選舉，石破此前一直考慮將發表演說的時間點選在卸任前夕。

公開資料顯示，《反軍演說》是齋藤隆夫1940年2月2日在帝國議會眾議院發表的質詢演說。演說中，齋藤隆夫批判日本政府1938年提出的《近衛聲明》無異於欺詐；他也質疑「東亞新秩序」是對侵略行為的美化，漠視民眾之犧牲。

