如同戰區！聯邦探員搭直升機突襲芝加哥公寓、學校旁丟化學彈

據《美聯社》報導，美國聯邦移民執法人員近期在芝加哥採取的執法手段日益激進，包括動用直升機突襲公寓、在學校附近使用化學製劑，甚至將一名市議員上手銬，引發地方領袖與居民的強烈反彈，指控其執法過當並激化社區緊張。

伊利諾州州長普立茲克（JB Pritzker）5日在CNN上批評：「他們才是讓這裡變成戰區的人。他們發射催淚瓦斯和煙霧彈，讓這裡看起來就像一個戰區。」自上月川普政府在芝加哥地區展開移民鎮壓行動以來，已有超過1000名移民被捕。

5日，社運人士與居民仍在清點芝加哥南區一棟公寓的突襲行動造成的損失。據報，國土安全部探員搭乘無標識卡車與直升機包圍大樓，甚至從直升機垂降進入，隨後挨家挨戶破門而入，並用束帶捆綁居民。

社運團體「伊利諾州移民與難民權利聯盟」指出，被捆綁者中包含兒童與美國公民。一名67歲的美國公民強森（Rodrick Johnson）向媒體表示，探員衝破他的門將他捆綁，他要求對方出示搜索令並要求律師，但均未獲回應。普立茲克州長已下令州政府機構對兒童遭捆綁一事進行調查。

學校旁丟化學彈 市議員在醫院遭逮捕

與此同時，聯邦探員使用化學製劑的情況也變得更加頻繁。探員3日據報在洛根廣場（Logan Square）社區一所小學附近投擲化學罐，導致該校不得不將學生的戶外活動改為室內。

同一天，芝加哥市議員富恩特斯（Jessie Fuentes）在一家醫院被上手銬。她表示，當時她只是要求探員為一名被追捕時摔斷腿的男子出示逮捕令。

州眾議員希門尼斯（Lilian Jiménez）批評：「ICE（移民及海關執法局）的行為就像一支侵略軍隊。」國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）則為這些激進策略辯護，稱任務對探員極度危險。目前，芝加哥已有郊區民眾就聯邦政府的執法方式告上法庭。

