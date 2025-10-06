為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    蒲亭提延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

    2025/10/06 02:54 中央社

    美國總統川普今天表示，俄羅斯總統蒲亭提出自願維持戰略核武部署限制的建議，「聽起來是個好主意」。

    路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）上個月表示，如果美國也採取相同行動，俄羅斯願自願維持2010年「新戰略武器裁減條約」（New START）所定的全球兩大核武庫規模上限。該條約將於明年2月到期。

    川普離開白宮時被記者問到蒲亭的建議，他回答：「我覺得聽起來是個好主意。」

    俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）上週指出，莫斯科仍在等待川普針對蒲亭自願維持戰略核武部署限制的提議作出回應。

    8月中旬川普與蒲亭在美國阿拉斯加州會晤後，隨著俄羅斯無人機侵入北大西洋公約組織（NATO）空域事件頻傳，美俄緊張持續升高，此時若能就限制核武達成共識，情勢將有所改觀。

    蒲亭在今天公布的影片中警告，若美國決定對烏克蘭提供可深入打擊俄羅斯本土的長程戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），莫斯科與華府的關係恐將徹底破裂。

    他在影片中說：「這將毀掉我們的關係，或者至少會造成雙邊關係當中已然出現的正面趨勢不復存在。」

    美國副總統范斯（J.D. Vance）上個月曾表示，烏克蘭請求取得可深入打擊包括莫斯科在內俄羅斯境內的飛彈，華府正進行考慮。仍不清楚美國是否已就此作出最終決定。（編譯：何宏儒）1141006

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播