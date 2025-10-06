川普派兵進芝加哥 美國土安全部長：當地已淪為戰區

美國總統川普已批准派遣300名國民兵，前往伊利諾州芝加哥。國土安全部長諾姆指稱，芝加哥已淪為「戰區」。（法新社）

在聯邦探員朝疑似遭人駕車圍堵衝撞後，美國總統川普批准派遣300名國民兵，前往伊利諾州芝加哥，負責保護聯邦官員及相關設施。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）5日更指稱，芝加哥已淪為「戰區」（a war zone）。

諾姆上午在「福斯新聞」節目中發言時，點名批評芝加哥市長強生（Brandon Johnson），後者一直強烈反對川普政府在伊州展開的移民暨海關執法局（ICE）突襲行動，以及動員國民兵的決定，指此為「瘋狂且有害的措施」。

諾姆表示：「這是錯誤的，應該要有人為此負責，那些明知真相卻仍然公然說謊的領袖，也應該受到懲處。」「他的城市是一個戰區，而他卻在說謊，讓罪犯能夠摧毀人們的生活。」

諾姆是在川普批准調派國民兵部隊前往芝加哥後，發表前述評論。這批國民兵的任務是保護聯邦官員與資產。就在數週前，川普已派遣國民兵進入華盛頓特區，並將該市警察部隊聯邦化，聲稱此舉是為了「打擊犯罪」。此一模式如今擴展至美國多個城市。川普當時曾說：「下一個可能就是芝加哥。」

諾姆在節目中為政府的行動辯護，堅稱當地居民支持聯邦介入，「人們理解我們的行動讓地方變得更加自由。」「人們更安全了，因為我們在那裡逮捕了上千名罪犯，使芝加哥的街頭得以清淨。」

同日，伊利諾州民主黨籍州長普里茨克（JB Pritzker）在美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目中指出，指責川普政府是在「火上加油」，而非解決問題，「是他們讓芝加哥變成戰區。」

普里茨克說，「他們應該離開芝加哥。如果他們不打算只針對最惡劣的罪犯，那正是總統所說的行動重點，那就應該立刻滾出去（they need to get the heck out）。」

邊境巡邏隊4日在執勤時，向1名企圖開車衝撞他們的人開火，擊傷1名女子。根據國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）的說法，被擊中的女子是美國公民，當時持有1把半自動武器。根據ICE的情報通報，該名女子被控在網路上公開邊境執法人員的個資。

普里茨克4日也在社群平台X發文譴責這項部署，「川普政府的『戰爭部』向我下達最後通牒：你自己不動員部隊的話，就由我們來動員。」他形容這項決定「極度離譜且違反美國精神」，並強調這是在「我們明確反對的情況下強行做出的」。

