    首頁 > 國際

    川普：加薩停火談判將進行數日　盧比歐籲以軍暫停轟炸

    2025/10/06 02:06 中央社

    美國總統川普今天表示，落實加薩休戰的談判將進行數天。國務卿盧比歐則警告，為了實現人質獲釋，以色列必須停止轟炸。

    法新社報導，川普在白宮告訴記者：「他們現正在進行談判，談判已經開始，會持續幾天…再看看結果如何，不過我聽說進展相當順利。」

    有線電視新聞網（CNN）今天公布川普針對簡訊提問所作回覆。被問到以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是否同意結束加薩軍事行動時，他回答「是」。

    以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）的談判人員預定在埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）進行談判，尼坦雅胡表達希望被扣在加薩的人質能於數日內獲釋。

    不過盧比歐（Marco Rubio）呼籲以軍暫停對加薩空襲。

    他在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中表示：「我想以色列和每一個人都認同，不可能在轟炸持續時釋放人質，所以空襲必須先停止。」

    哈瑪斯對川普所提停戰路線圖作出正面回應後終有這波外交斡旋。該路線圖推動結束加薩戰事，以及以色列釋放繫獄的巴勒斯坦人以交換被扣人質。

    盧比歐也在國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中坦言，為了給釋放人質鋪平道路，仍有多項「後勤挑戰」有待克服。他並預測，飽經戰火肆虐的加薩未來治理和哈瑪斯解除武裝等長遠目標將會「更加困難」。

    他說：「你不可能於3天之內就在加薩建立一個不屬於哈瑪斯的政府架構，我意思是，這需要一些時間。」

    川普告訴CNN，他預計很快就能釐清，2023年10月7日突襲以色列而引爆衝突的哈瑪斯，是否真有意願追求和平。

    他警告，若哈瑪斯拒絕交出權力，將會面臨「徹底消滅」。（編譯：何宏儒）1141006

