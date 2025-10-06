加勒比海打擊運毒船　美防長：美軍獲一切必要授權

美國國防部長赫格塞斯表示，他已獲得一切必要授權，美軍可在加勒比海對涉嫌在委內瑞拉外海運毒的船隻進行打擊。

路透社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）在福斯新聞頻道（Fox News Channel）今天播出的訪談中作以上表示。美國軍方3日的襲擊擊斃4人，為近幾週以來至少第4次類似行動。

他在「星期日簡報」（The Sunday Briefing）節目的訪談中說：「我們已獲得所有必要授權。這些對象被列為外國恐怖組織。」

赫格塞斯和美國總統川普目前尚未提供任何確切證據，證明遭鎖定的船隻確實運載毒品。川普上週告訴國會，他已經判定，美國與販毒集團進入「非國際性武裝衝突」狀態，但未提出新的法律依據。

赫格塞斯表示：「如果你在我們範圍內，在加勒比海、委內瑞拉以北，如果你想將毒品運往美國，就會成為美軍的合法目標。」

川普今天表示，美軍在加勒比海的軍力部署已經成功阻止南美的毒品販運。

他在白宮告訴記者：「現在已經沒有毒品進到我們海域。我們會評估下一階段行動。」（編譯：何宏儒）1141006

