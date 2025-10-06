為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    加勒比海打擊運毒船　美防長：美軍獲一切必要授權

    2025/10/06 01:15 中央社

    美國國防部長赫格塞斯表示，他已獲得一切必要授權，美軍可在加勒比海對涉嫌在委內瑞拉外海運毒的船隻進行打擊。

    路透社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）在福斯新聞頻道（Fox News Channel）今天播出的訪談中作以上表示。美國軍方3日的襲擊擊斃4人，為近幾週以來至少第4次類似行動。

    他在「星期日簡報」（The Sunday Briefing）節目的訪談中說：「我們已獲得所有必要授權。這些對象被列為外國恐怖組織。」

    赫格塞斯和美國總統川普目前尚未提供任何確切證據，證明遭鎖定的船隻確實運載毒品。川普上週告訴國會，他已經判定，美國與販毒集團進入「非國際性武裝衝突」狀態，但未提出新的法律依據。

    赫格塞斯表示：「如果你在我們範圍內，在加勒比海、委內瑞拉以北，如果你想將毒品運往美國，就會成為美軍的合法目標。」

    川普今天表示，美軍在加勒比海的軍力部署已經成功阻止南美的毒品販運。

    他在白宮告訴記者：「現在已經沒有毒品進到我們海域。我們會評估下一階段行動。」（編譯：何宏儒）1141006

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播