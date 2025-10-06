制中拼圖升級 美在菲蠔灣打造船艦維修設施

美國在菲律賓蠔灣打造船艦維修設施。（法新社檔案照）

香港「南華早報」5日報導，美國持續加強在菲律賓的軍事存在，包括上月將在鄰近南海爭議水域的菲國巴拉旺省蠔灣（Oyster Bay）的升級工程發包，為美國海軍分遣隊打造新的維修設施。

美國「國防新聞」報導，五角大廈上月與總部設在新墨西哥州的Ace Builders公司簽約，將斥資97.5萬美元（約2964萬台幣）為蠔灣的美國海軍分遣隊設計並建造維修設施，支援小型船艦與無人水面載具（USV），以強化菲國海軍在爭議水域的作戰韌性，及其在西菲律賓海（菲國南海聲索區）持續作戰時的續航力。

請繼續往下閱讀...

巴拉旺現為菲國境內美軍設施最集中之地，除前述蠔灣的海軍設施，巴拉旺南部的巴拉巴克島（Balabac）還有根據美菲「加強國防合作協議」（EDCA）成立、有條3公里長新跑道的基地。此外，美國還將在巴拉旺南部的奎松，興建另一個船舶維修設施。奎松距離菲中南海爭議熱點仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，菲稱「愛尤銀礁」）不到260公里。

不過，專家指出，此舉有如雙面刃，一方面是可以增強菲國防禦力、嚇阻中國的務實之舉，但另一方面也恐使菲國在區域緊張局勢升高時，面臨被中國鎖定的更大風險。

法國巴黎第9大學地緣政治專家勒沃說，華府升級蠔灣設施有多方面意圖，難以單純以「好」或「壞」論之；97.5萬美元雖是小錢，但為未來更大投資樹立先例與具體基礎…相較於砸下重金的EDCA，蠔灣基地升級顯然只是「一大塊長期拼圖中的一小塊」。

勒沃還以「誘捕」風險來形容美國提升在菲國軍事存在的戰略，即該戰略雖然是力挺馬尼拉，但同時也將其納入美國戰略與營造既成事實，複雜化日後的外交解方。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法