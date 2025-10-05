為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國飲料龍頭娃哈哈內鬥升級 傳董事長宗馥莉等高管被帶走調查

    2025/10/05 23:42 國際新聞中心／綜合報導
    中國食品飲料業龍頭「娃哈哈集團」董事長宗馥莉，以及該公司30多名高階管理人員，據傳已被當局帶走調查。（取自微博）

    中國食品飲料業龍頭「娃哈哈集團」董事長宗馥莉，以及該公司30多名高階管理人員，據傳已被當局帶走調查。（取自微博）

    中國食品飲料業龍頭「娃哈哈集團」董事長宗馥莉，以及該公司30多名高層管理人員，據傳已被當局帶走調查。網路傳聞指稱，娃哈哈管理層與經銷商圈普遍認為，此事只是開端，接下來將有更多指控浮出水面，牽動集團未來發展與國資股東的角力。

    就在宗馥莉被帶走的消息傳出前，她的心腹嚴學峰已遭中共杭州市上城區紀律檢查委員會立案審查，原因為「涉嫌違紀」。嚴學峰長期掌控娃哈哈供應鏈與生產板塊，是宗馥莉推動「去娃哈哈化、扶宏勝系」策略的關鍵執行者。

    業界人士認為，此次調查是持股46％的國資股東對宗馥莉大規模調整業務的明確警告，與宗馥莉將娃哈哈核心桶裝水業務移至「宏勝系」控制的杭州迅爾城通公司高度相關，標誌著娃哈哈內部的利益博弈，已從暗流湧動轉向公開交鋒。

    據報導，嚴學峰隨宗馥莉與其他宏勝系人馬同步進入娃哈哈核心決策層，在近190家娃哈哈相關企業擔任監事，是宗馥莉接管娃哈哈集團後推動業務調整的關鍵執行者，被查意味著檯面下的利益角力已全面浮出水面。

    中國媒體「財新網」報導，立案通知已送達娃哈哈集團黨委，規定嚴學峰未經紀檢委批准不得出國、辭職、晉升或退休。

    娃哈哈集團創辦人宗慶後於2024年去世，由獨生女宗馥莉接班。娃哈哈集團股權結構中，杭州市上城區國資局持有46％，宗馥莉繼承29.4％，其餘24.6％為職工持股會所有。但多項內部合約顯示，娃哈哈產品的銷售權已交由多家體外公司，包括宏勝集團旗下公司統一負責，導致銷售利潤大多流向非國資企業。

    以桶裝水為例，娃哈哈原本售價7.52人民幣的產品，在體制變更後，僅以2.44人民幣售予宏勝集團相關通路，大幅壓縮娃哈哈集團獲利空間。由於未與經銷商簽訂新購銷協議即完成移轉，使浙江娃哈哈水廠淪為代工廠，營收與利潤大幅下滑。此舉不僅影響公司業績，也直接觸動國資股東利益。

    自宗馥莉接掌集團以來，她已替換原13個核心部門主管，大量宏勝系人馬進駐，12省經銷商合約主體也改為宏勝系公司，18家工廠關閉，而宏勝飲料持續擴張投資。

    除了業務轉移，宗馥莉還打算將387件「娃哈哈」商標轉入其個人控股公司，但遭持股46％的國資股東阻止。

    中國媒體及網路傳聞指稱，嚴學峰被查釋放出明確訊號，即國資股東對宗馥莉近期將核心業務與人事轉向宏勝系極度不滿。由於宗馥莉已全面掌控董事會，國資方面難以阻止業務轉移，只能透過紀檢與商標使用權施壓。

