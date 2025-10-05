200年來頭一遭！ 美國國田納西州明年再次處決女死囚

美國田納西州女死囚克莉絲塔．蓋兒．派克明年9月伏法時，將是該州200年來首次處決女死刑犯。圖為田納西州懲教廳提供、拍攝日期不詳的克莉絲塔的檔案照。（美聯社）

美國田納西州49歲的女死囚克莉絲塔．蓋兒．派克（Christa Gail Pike）若如期在明年伏法，據信將成為該州2個世紀以來首名被處決的女死刑犯。

由於律師多次上訴均告失敗，田納西州最高法院已於9月30日裁定行刑日期，批准州政府要求在2026年9月30日於納許維爾（Nashville）的河灣高設防監獄（Riverbend Maximum Security Institution）對克莉絲塔執行死刑。根據田納西州最高法院的命令，典獄長有義務在明年8月28日以前通知克莉絲塔，田納西州懲教廳（Tennessee Department of Correction）將使用哪種處決方式。

田納西州預設的死刑行刑方式是注射藥物，但技術上而言，1999年1月1日以前犯下極刑的死囚，仍能「選擇」電擊，畢竟在田納西州與美國其他地區頻傳注射行刑出包的案例，而且克莉絲塔的作案時間，也符合以電擊行刑的規定。

1995年，18歲的克莉絲塔殘忍虐殺19歲的職訓班同學柯琳．史萊默（Colleen Slemmer）。法庭文件顯示，克莉絲塔痛下殺手的原因，竟然只是懷疑被害人柯琳想搶自己的男友。

在男友希普（Tadaryl Shipp）與閨蜜夏朵拉．彼得森（Shadolla Peterson）的協助下，克莉絲塔以美工刀虐殺柯琳，甚至在柯琳胸前刻了1個五角星圖案；當柯琳的遺體被發現時，還因傷痕累累一度被誤以為是動物屍體。

希普在案發時因年僅17歲而逃過死刑，最後被判終身監禁，今年11月可申請假釋；至於夏朵拉則在審判時轉為污點證人，獲判緩刑。

1996年，20歲的克莉絲塔被判死刑，是田納西州最年輕的死刑犯；此外，克莉絲塔在坐牢30年來絕大部分時間，也是田納西州唯一的女死囚。

根據華府非營利組織「死刑資訊中心」（Death Penalty Information Center），美國自1976年恢復死刑以來，迄今僅處決18名女性；儘管田納西州懲教廳稱該州並無1900年以前執行死刑的明確記錄，但根據一系列被廣泛引用、有關早期美國死刑的獨立研究，田納西州自1820年以來就不曾處決女性。

