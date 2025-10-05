加薩戰爭將滿2年！荷蘭25萬人上街抗議 要以色列停止種族滅絕

荷蘭抗議人士5日在示威遊行高舉標語牌，上面印有以色列總理納坦雅胡的肖像與「戰犯」二字。（美聯社）

參與荷蘭阿姆斯特丹「紅線」遊行的抗議人士，在象徵巴勒斯坦的西瓜旗旁比出V字手勢。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此加薩戰爭即將屆滿2年前夕，荷蘭數十萬人5日湧現首都阿姆斯特丹街頭參與「紅線遊行」，呼籲荷蘭政府加碼施壓以色列停火。

主辦單位估計，大約有25萬人參與這場街頭示威，當地警方也支持此一數字。大多數抗議人士身著紅衣，象徵以色列近來攻佔加薩走廊最大城加薩市形同踩紅線。

這是繼今年5月的海牙抗議後，荷蘭人再度為加薩和平走上街頭。主辦單位「荷蘭和平」（PAX Netherlands）表示，他們在美國總統川普提出加薩20點和平計畫前數週就規劃要上街抗議，他們希望加薩和平，其決心未因川普公布和平計畫而有所改變。

不同年齡層的抗議人士冒雨步行6公里，沿路揮舞巴勒斯坦旗幟、高呼「解放，解放巴勒斯坦」等口號，以及高舉寫有「以色列無恥！」以及「加薩自由，我們才自由」等字樣的標語牌。

來自荷蘭中部城市烏得勒支（Utrecht）的27歲女子瑞維洛（Emilia Rivero）說，前來阿姆斯特丹共襄盛舉是為了「譴責正在加薩上演的一切」；目睹加薩的慘況，她自認最起碼能為飽受戰火荼毒的人走上街頭。

主辦單位說，荷蘭政府在阻止以色列在加薩犯下戰爭罪上做得不夠，並要求政壇人士採取行動。荷蘭將於本月底舉行國會大選。

「荷蘭和平」主任薩斯（Rolien Sasse）說，他們希望很快就真能停火，民眾受到保護、取得人道援助，以及能得以安全，但他們同時也擔心，以色列能否長期承諾停止種族滅絕，「我們要求荷蘭政府施壓以色列政府以確保停火」。

以色列否認對巴勒斯坦人進行種族滅絕，稱此指控毫無根據，並說以國在加薩的行動出於自衛，針對的是在2023年10月7日襲擊以色列的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的武裝分子。

2023年10月7日的襲擊導致以哈交戰，衝突還外溢蔓延該區數國。

約有25萬人走上荷蘭阿姆斯特丹街頭，要求以色列停止在加薩的種族絕滅行為。（法新社）

