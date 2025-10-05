美國防戰略報告將出爐 東亞防線是否納台韓受關注

川普政府即將公布新版「國防戰略」，在亞洲防線規劃方面是否涵蓋台灣與南韓，受到高度關注。（美聯社）

日經亞洲報導，川普政府即將公布新版「國防戰略」，可能以「美國本土防衛」為優先要務，在亞洲防線規劃方面是否涵蓋台灣與南韓，受到高度關注。

日經亞洲指出，美國盟邦緊盯的川普政府「國防戰略報告」即將出爐，這份文件是美國每4年發布一次的定期檢討，以決定國內外防禦政策的核心戰略藍圖，預料最快10月公開，本次內容方向可能有重大轉變。

2018年版「國防戰略報告」是在川普首任總統任內發布，當時將中國與俄羅斯定位為國際秩序的主要挑戰者，並承諾美國將在戰略競爭中取得優勢。如今，這套思維似乎正逐步退場。

截至8月底，美國國防部已完成新戰略的草稿，目前在政府內部流傳。政治網站Politico報導，這份草案將美國本土防衛列為優先要務，而非如2018年戰略中強調的對抗中俄等主要敵手，徹底逆轉過去的優先順序。

若上述報導屬實，川普政府此一轉向將帶來廣泛衝擊，美國軍事重心若更偏向本土，其對歐洲與印太盟邦的安全承諾勢必面臨更大壓力。

歐洲各界普遍出現美軍支持將減弱的無奈情緒，反觀亞洲部分盟邦則因為中國崛起，期待華府不僅維持該區域軍力部署，甚至進一步強化軍事存在。

不過，這股樂觀恐缺乏現實根據。儘管川普政府重視亞洲，軍事支援未必會像歐洲一樣銳減，但若白宮堅持本土優先，亞洲也難以置身事外。

川普政府內部目前的政策辯論，顯示一項令人憂心的事實：官員們尚未決定美軍在亞洲的防線該劃在哪裡。這條防線正是美國認定值得付出重大代價維護其國家利益的疆界。

理論上，美方可能劃定4種亞洲防線。其中對區域穩定最有利的方式，是涵蓋日本、南韓與台灣的現行模式，這也是華府數十年來大致維持的方針。

最不利的情況是，美國的亞洲防線僅涵蓋日本，排除南韓與台灣。此舉恐鼓勵北韓與中國鋌而走險，導致衝突風險激增。

1950年，美國時任國務卿艾奇遜（Dean Acheson）曾提出在太平洋劃出一條只納入日本的防線，卻排除南韓與台灣，被稱為「艾奇遜防線」。各界長期認為，這讓北韓誤以為美國不會介入，最終導致同年爆發韓戰。

其他兩個選項則是排除南韓或台灣其中之一。即使日本設有美軍基地繼續受到保護，若南韓或台灣其中一方遭排除，對日本也將產生深遠的戰略影響。

多位美國安全專家表示，美軍現役軍官與國防部、國務院官員普遍支持延續第一種方案。不過，川普政府對干預持保留態度的人士，如副總統范斯（JD Vance）等人，仍對美國應在南韓及台灣的防務負多大責任存有疑慮。

熟悉內部討論的知情人士透露，曾有方案在川普政府內悄然流傳，主張承認南韓核武嚇阻能力，同時淡化美軍對南韓防務的直接承擔。這項激進主張雖遭反對駁回，但未來仍可能再次被提出。

針對台灣，華府同樣出現微妙的路線分歧。軍方及國會強硬派主張對抗中國，認為美國須明確保障台灣安全；但范斯等部分高層則對協防台灣採取較消極的立場。

亞洲防線要劃在哪裡，最後決定權仍握在川普手中。基於他過往言行，外界對他的判斷力還是難以放心。雖然川普在貿易議題多次抨擊中國，但他對於擴大美軍介入亞洲以抗衡北京軍事崛起，卻始終興趣缺缺。他無意與中國爭奪勢力範圍，拒絕將國際事務視為地緣政治之戰。

自今年8月起，川普就不斷傳遞本土防務優先的強烈訊號。同月，川普下令數千美軍派駐加勒比海，官方理由是為了打擊毒品走私。9月2日，美軍攻擊一艘疑似運毒的委內瑞拉船隻，在國際水域擊斃11名疑為毒梟成員。

相較之下，川普對動用美軍協防盟邦則顯得冷淡。他近日已知會拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞等3個毗鄰俄羅斯的波羅的海北大西洋公約組織（NATO）成員，決定自2026財政年度起，削減美軍協助他們的軍事建設經費，這正是本土優先態度的生動寫照。

澳洲戰略分析研究所（Strategic Analysis Australia）主管休布瑞吉（Michael Shoebridge）表示：「自川普上台後，美國就將本土安全擺在首要位置，增加邊境預算，甚至在國內部署國民兵與陸戰隊員。預計新版國防戰略將使這些做法制度化。」

休布瑞吉指出：「美國盟邦必須加強自我防衛，減少對美方支援的依賴。加大國內國防產業投資、深化與信賴夥伴如澳洲、日本、南韓及菲律賓的合作，已是不二法門。」

