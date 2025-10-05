為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國對俄羅斯免簽 9月份俄赴中旅遊預訂年增3.5倍

    2025/10/05 23:24 中央社
    中國政府9月15日起對俄羅斯公民試辦免簽入境1年。據統計，9月份俄羅斯赴中國旅遊的預訂量較去年同期暴增3.5倍。（彭博）

    中國政府9月2日宣布，9月15日起對俄羅斯公民試辦免簽入境1年。據統計，9月份俄羅斯赴中國旅遊的預訂量較去年同期暴增3.5倍，其中赴北京、上海旅遊者激增。旅遊平台主管說，中國受俄羅斯遊客歡迎的程度，已因此超過俄羅斯國內的渡假勝地。

    俄新社日前報導，根據俄羅斯旅遊平台Travelata統計數據。2024年9月間，俄羅斯赴中國旅遊的訂單中，海南島的比重高達98%，其餘2%為北京；今年9月，海南島的比重降為88%，但仍占絕對多數，北京、上海各占5%，其餘城市共占2%。

    此外，今年9月間，俄羅斯遊客在海南人均消費為20萬9000盧布（約新台幣7.7萬元），低於去年同期的23萬7000盧布，下滑約11.8%。

    這項數據並顯示，俄羅斯遊客前往中國主要預訂的是高檔飯店，其中五星級飯店占預訂總量的50%，四星級飯店占44%。

    根據報導，Travelata營運長柯吉瑞夫（Oleg Kozyrev）表示，中國對俄試辦入境免簽政策明顯改變了俄羅斯遊客的偏好，目前中國的受歡迎程度已超過俄羅斯國內的渡假勝地。

