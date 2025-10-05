為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英政府授權警方 可對同地點重複抗議行動加以限制

    2025/10/05 23:17 中央社
    英國內政大臣馬穆德表示，將授予警方新權力，可對同一地點的重複性抗議活動加以限制。（美聯社）

    英國內政大臣馬穆德表示，將授予警方新權力，可對同一地點的重複性抗議活動加以限制。（美聯社）

    英國曼徹斯特一座猶太會堂日前遭遇恐攻後，一場挺巴勒斯坦示威活動如期舉行、無視當局要求取消，政府今天表示將授予警方新權力，可對同一地點的重複性抗議活動加以限制。

    路透社引述英國內政部報導，這個新權力將允許高階警官評估過往抗議活動對當地社區累積的影響。

    內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）表示：「集會遊行權利是我國基本自由之一。不過，這個自由須與鄰里社區安居樂業、不受恐懼所擾的權利取得平衡。」

    內政部補充說，馬穆德也將檢視警方既有權限，確保其權力足以妥善因應且能一致適用，包括是否完全禁止某些抗議活動的權力。

    馬穆德說：「重複舉行大規模抗議活動，可能使部分民眾、尤其是宗教群體感到不安和受驚嚇，甚至害怕出門。這一點在猶太社群最明顯，近來他們在許多不同場合向我表達這個擔憂。」

    曼徹斯特一座猶太會堂2日遭遇恐攻，造成2人喪生，那天正好是猶太傳統最神聖節日「贖罪日」（Yom Kippur）。警方開槍擊斃攻擊者，並表示嫌犯是35歲敘利亞裔英國公民，他疑似受到極端伊斯蘭主義的意識形態影響。

    英國民眾昨天在倫敦市中心發起新一波集會遊行，聲援倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action），警方現場逮捕近500人。該團體因成員曾闖入空軍基地和破壞軍機，在今年7月遭政府取締。

    首相施凱爾（Keir Starmer）曾呼籲該主辦單位，為體恤英國猶太社群的悲痛，應取消集會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播