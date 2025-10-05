為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐洲頻傳無人機侵擾機場 瑞士建置偵測系統

    2025/10/05 22:49 中央社
    歐洲近期頻繁出現無人機侵擾機場事件，瑞士蘇黎世與日內瓦兩座主要機場均已設有無人機偵測系統及應變機制。（路透）

    針對歐洲近期出現無人機侵擾機場事件，瑞士民航局表示，目前蘇黎世與日內瓦兩座主要機場均已設有無人機偵測系統及應變機制。另瑞士也與德國軍方在跨境空中警戒等領域維持密切合作。

    歐洲多國近期接連出現來源不明無人機侵擾機場、軍事基地事件，包括丹麥、挪威、波蘭、羅馬尼亞、比利時、德國等。

    瑞士民航局發言人舒伯特（Christian Schubert）向媒體說明，在機場附近出現無人機的最大風險，是與飛機發生碰撞。無論是違法行為或恐怖攻擊，若250至500公克的無人機被吸入飛機引擎，恐導致嚴重的引擎故障。

    目前蘇黎世與日內瓦兩座主要機場均已設有無人機偵測系統及應變機制。

    蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）無人機技術專家齊格瓦（Roland Siegwart）則分析，市售四旋翼無人機可攜帶逾500公克炸藥，若在飛機起降階段於機翼或跑道附近引爆，將造成毀滅性破壞。

    由於無人機飛行路徑難以預測且具高機動性，攔截與擊落具一定挑戰，他強調，無人機製造與防禦技術是一場不斷進化的競賽。

    瑞士國會9月通過約7000萬瑞郎（約新台幣26億7000萬元）預算，用於首批微型無人機防禦系統及基礎設施建設，另編列3000萬瑞郎（約新台幣11億5000萬元）作為後續採購與技術擴展經費。

    10月2日德國慕尼黑機場曾因不明無人機干擾一度暫停航班，當日瑞士國防部長費斯特（Martin Pfister）正訪問德國。兩國防長會後共同表示，瑞士軍方與德國聯邦國防軍在訓練、災害救援及跨境空中警戒等領域維持密切合作，並建立制度化資訊交流機制。

    另在軍備政策方面，瑞士已參與由德國主導的「歐洲天空盾牌倡議」（European Sky Shield Initiative, ESSI），推動中程地面防空系統採購與整合，以強化歐洲夥伴間的防空協調與應對空中威脅能力。

