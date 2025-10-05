為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普加薩和平計畫 哈瑪斯堅持以色列停止所有軍事行動

    2025/10/05 20:38 編譯孫宇青／綜合報導
    在哈瑪斯同意川普提出的和平協議後，以色列對加薩各地攻擊有減緩跡象。（歐新社）

    巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」一名高階官員5日表示，哈瑪斯渴望與以色列達成協議，結束近2年的加薩戰爭，並實施人質和戰俘的交換，「若佔領方（以色列）真心希望達成協議，絕不能阻礙（美國總統）川普的計畫實施」。

    《法新社》報導，在哈瑪斯4日同意川普提出的和平計畫後，以色列和哈瑪斯談判人員將赴埃及開羅進行間接會談敲定細節。哈瑪斯一名高階官員表示：「哈瑪斯非常渴望達成協議，結束戰爭，並根據實際情況立即啟動人質和戰俘交換程序。」

    但他強調：「佔領方（以色列）絕不能阻礙川普總統計畫的實施，如果他們真心希望達成協議，哈瑪斯已做好準備。」

    一位接近哈瑪斯的巴勒斯坦消息人士告訴《法新社》，雙方代表團將在同一棟大樓內會面，但不會公開媒體拍攝，「談判旨在討論移交被關押在加薩人質的時間表，以此做為啟動戰俘交換的先決條件」。

    消息人士還表示：「在與斡旋人員溝通期間，哈瑪斯堅持認為，以色列必須停止在加薩地帶所有地區的軍事行動，停止所有空中、偵察和無人機活動，並從加薩市撤軍。」與此同時，哈瑪斯及其派系也將停止軍事行動。

    此外，預計會談還將討論以色列提供、顯示撤軍路線和時間表的地圖，這些路線和時間表將與人質及戰俘交換討論同步進行。哈瑪斯代表團還將提交以色列必須釋放的巴勒斯坦囚犯名單，以換取以色列人質。

    根據川普計畫，以色列預計釋放250名被判處終身監禁的巴勒斯坦囚犯，以及1700多名加薩地帶的被拘留者，這些人是在2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列並引發雙方交戰後被捕。

