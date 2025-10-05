高市早苗月底將會川普、習近平 考驗外交手腕

自民黨總裁高市早苗可望成為日本首相，馬上要面對與川普會面、APEC等重要外交活動。（彭博）

可望在本月中獲指名成為新任日本首相的自民黨總裁高市早苗，上任後馬上要面臨多項關鍵的外交行程，除了正在協調於27日至29日進行的美國總統川普訪日之外，高市月底出席在南韓舉行的亞太經合組織（APEC）峰會也可能與中國國家主席習近平交手，日媒報導，外界多認為其外交手腕仍屬「未知數」，但高市周邊人士認為她具有很強的人格魅力，無需擔心。

今年的APEC峰會由南韓擔任東道主，預定31日在南韓慶州登場，南韓向美中俄等21國和地區發出邀請函，川普和習近平都預定出席，俄羅斯總統普廷則尚未確定。

請繼續往下閱讀...

川普預定在前往南韓前先訪問日本，目前日美正在協調將日期訂在27日至29日。高市與川普將可能舉行首次面對面會談，對於深化日美同盟和兩位領袖之間的個人信賴關係具有重大意義。

川普在上個任期首次訪日是在2019年6月，為了出席在大阪舉辦的20國（G20）峰會。產經新聞報導，當時首相安倍晉三透過川普喜愛的高爾夫活動拉近彼此距離，建立了牢固的個人信賴關係，並以此為基礎，大幅深化了日美關係。

報導指出，相較之下，高市並無外交要職經驗，外界多認為她外交手腕仍屬「未知數」。不過，高市周邊人士對此卻頗有信心，認為高市有很強的人格魅力，無需擔心。

事實上，高市有前首相麻生太郎和安倍的親信萩生田光一、西村康稔的力挺，萩生田和西村都和川普有一定的交情，而麻生更是川普認證的「安倍的麻吉」。

報導還指出，若日美領袖舉辦會談，川普可能會當面要求日本提高防衛費，而高市對於防衛費增額基本上是持著正面態度，她在選前投稿美國智庫已表明這項態度。這方面應該不會有太大歧見。

問題在於高市於競選期間曾多次提到美日關稅協議，她的態度是若在協議執行過程中「發生任何不符合日本利益的不公平行為」，不排除重新進行談判。高市對於美國將日本的汽車關稅從原有的2.5％提高到15％頗有意見，但她會不會在兩人的初次見面就提出如此尖銳的議題仍待觀察。

美國媒體對於高市當選自民黨總裁基本上持有正面評價，認為她打破了日本女性從政的天花板。「華爾街日報」報導中提到，希望高市像她的「導師」、前首相安倍晉三一樣，成為「日美同盟的堅定支持者」，認為她在外交政策和社會問題上的保守觀點與川普有一些相似之處。

美國和台灣的輿論對高市上任普遍表示歡迎，但日本的另兩個鄰國南韓與中國就顯得有些警戒，他們將高市歸為與安倍同路線的「鷹派」人物。

報導指出，高市將於31日出席APEC峰會，訪韓期間，她除與南韓總統李在明舉行會談外，是否能實現與習近平的會談，也將成為一大焦點。

高市於美國智庫的投稿中提到「絕不能容許透過武力或威壓進行片面改變現狀。台灣是日本極為重要的朋友。」她還表示，有意就台灣問題與中國領導人對話。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法