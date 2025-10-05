為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    埃及會談敲定結束戰爭、換囚細節 哈瑪斯：渴望與以色列達成協議

    2025/10/05 19:50 編譯張沛元／綜合報導
    1名身穿美國國旗圖案服裝的抗議人士，4日在特拉維夫一場由被哈瑪斯劫持人質家屬舉辦的活動中，高舉抗議標語。（法新社）

    1名身穿美國國旗圖案服裝的抗議人士，4日在特拉維夫一場由被哈瑪斯劫持人質家屬舉辦的活動中，高舉抗議標語。（法新社）

    以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」代表正在埃及會商之際，哈瑪斯1名高官5日表示，該組織渴望與以色列達成協議，以結束加薩戰爭以及「立即」落實換囚。

    就在哈瑪斯表明接受美國總統川普稍早提出加薩20點和平計畫後，以哈談判代表將於埃及會談敲定細節，以結束近2年的加薩戰爭。

    這名不願曝光的哈瑪斯高官說，從卡達首都杜哈出發的哈瑪斯代表，預計5日抵達埃及首都開羅，然後前往埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh），與以國代表團進行間接談判。

    該哈瑪斯高層說：「哈瑪斯非常渴望達成協議，以便結束戰爭與根據實地情況立即開始換囚進程」，以色列絕不能阻撓川普所提加薩20點和平計畫的執行，以方若真心想達成協議，「哈瑪斯已經準備好了。」

    1名接近哈瑪斯的巴勒斯坦消息人士透露，會談時以哈代表團置身同一棟樓，但會避開媒體；這次談判旨在討論為移交加薩人質的實地條件做準備的時間表─此為啟動換俘過程的前奏。

    該消息人士還說，預料會談內容還包括討論以國提供撤軍路線圖與時間表，而哈瑪斯代表團則將提交以國務必放人的巴勒斯坦囚犯名單，以交換哈瑪斯手中的以色列俘虜。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播