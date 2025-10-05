埃及會談敲定結束戰爭、換囚細節 哈瑪斯：渴望與以色列達成協議

1名身穿美國國旗圖案服裝的抗議人士，4日在特拉維夫一場由被哈瑪斯劫持人質家屬舉辦的活動中，高舉抗議標語。（法新社）

以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」代表正在埃及會商之際，哈瑪斯1名高官5日表示，該組織渴望與以色列達成協議，以結束加薩戰爭以及「立即」落實換囚。

就在哈瑪斯表明接受美國總統川普稍早提出加薩20點和平計畫後，以哈談判代表將於埃及會談敲定細節，以結束近2年的加薩戰爭。

這名不願曝光的哈瑪斯高官說，從卡達首都杜哈出發的哈瑪斯代表，預計5日抵達埃及首都開羅，然後前往埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh），與以國代表團進行間接談判。

該哈瑪斯高層說：「哈瑪斯非常渴望達成協議，以便結束戰爭與根據實地情況立即開始換囚進程」，以色列絕不能阻撓川普所提加薩20點和平計畫的執行，以方若真心想達成協議，「哈瑪斯已經準備好了。」

1名接近哈瑪斯的巴勒斯坦消息人士透露，會談時以哈代表團置身同一棟樓，但會避開媒體；這次談判旨在討論為移交加薩人質的實地條件做準備的時間表─此為啟動換俘過程的前奏。

該消息人士還說，預料會談內容還包括討論以國提供撤軍路線圖與時間表，而哈瑪斯代表團則將提交以國務必放人的巴勒斯坦囚犯名單，以交換哈瑪斯手中的以色列俘虜。

