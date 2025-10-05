台灣從「鬼島」變「機遇之島」 韓媒：積極培養工程人才所致

韓媒報導指出，台灣政府用心培養工程人才，是促使台灣經濟轉型的重要原因。（路透檔案照）

南韓《東亞日報》近日報導指出，台灣已由9年前被年輕人批評的「鬼島」，成功轉型為「創新中心」，甚至成為「機遇之島」；台灣政府在培養工程人才方面的用心，是促使台灣經濟轉型的重要原因，這點值得南韓效法。

報導說， 9年前該報記者造訪台灣時，反覆聽到台灣年輕人用「鬼島」這個怪異的綽號來批評他們的國家，這讓該報記者想起當時的南韓年輕人為了抗議社會現狀，將自己國家稱作「地域朝鮮」（Hell Joseon）。「鬼島」這個綽號反映了台灣面臨的真正挑戰，就在2015年，台灣的經濟成長率放緩至1%左右，失業率逾3%，與南韓相似，台灣中國的政治緊張局勢造成的不穩定因素，也讓人想起南韓對北韓的擔憂。

儘管有這些相似之處，但台灣近年來走上了與南韓不同的道路。台灣的政治風險可能上升，但經濟正在蓬勃發展。今年台灣人均GDP預計將超過南韓，達到38,066美元（新台幣115.8萬元），去年台灣股市市值達到2.332兆美元（新台幣70.9兆元），為南韓股市市值1.523兆美元（新台幣46.3兆元）的153%。

半導體是台灣經濟成功的核心，約占台灣出口的40%，在中國的壓力下，半導體產業也支撐著台灣的安全。華府智庫「布魯京斯學會」研究員、前美國副總統賀錦麗的國安顧問戈登（Philip Gordon）在9月22日發表於《外交事務》雜誌的文章指出，沒有其他國家能取代台灣頂尖企業生產的先進晶片，並預測美國將繼續關注台灣的安全。

台灣半導體產業的成長被廣泛歸功於其強大的工程教育。過去，在美國頂尖工程院校深造的學生回國引領產業發展，還曾引發了「麻省理工學院（MIT）是台灣製造」的笑話。

報導說，過去10年台灣致力於培養國內工程人才，並擴大培訓制度。4年前，由於預見了未來工程師短缺，台灣政府實施了長期策略。2021年5月，台灣頒布了「國家重點領域產學合作與人才培訓創新條例」，9所大學根據該條例成立了半導體學院，半導體和人工智慧（AI）等關鍵領域的大學部課程增加了10%，研究所課程增加了15%。先前一直致力於送學生出國深造的工程院校，如今在台灣政府的支持下積極招募外國人才。台灣從所謂的「鬼島」轉變為「機遇之島」。

台灣的工程教育正在不斷發展，該國頂尖大學在培養創業精神。國立台灣大學10年前就成立了創新設計學院，旨在打造「台灣矽谷」。學生們在新創公司接受培訓，教授們也經常出任公司主管。畢業生有的加入大型半導體公司，有的創辦小型公司，為台灣先前停滯的經濟注入新的活力。

南韓與產業有關的工程課程和以AI為重點的課程有所增加，但深度仍有疑問。與台灣一樣，南韓可以加強產學合作，提供長期的政府支持，並為工程師創造創業機會。實現工程教育現代化和培養創業精神，也有助於因應南韓過度重視醫學教育所帶來的更廣泛社會挑戰。

