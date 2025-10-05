阿塞德政權倒台後首場敘利亞選舉 間接投票考驗臨時政府包容性

敘利亞5日舉行新國會選舉，有投票權的1名選舉人團成員（右）當天在濱海城市拉塔基亞的投票所投下神聖的1票。（美聯社）

敘利亞5日舉行自去年底獨裁者巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台以來的首場國會選舉，儘管這場選舉採選舉人團式的間接投票而非全民直選，仍被視為敘國擺脫阿塞德家族逾半世紀統治的里程碑，亦是對當前臨時政府的包容性，特別是對婦女與少數民族的包容性的一大考驗。

6000名選舉人從當地時間5日早上9時（台灣時間同日下午2時）起開始投票，直到同日午後5時（台灣時間同日晚間10時）；1570名獲得敘國臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）任命的委員會批准的候選人，本週稍早已透過研討會與辯論發表政見，但幾乎沒有公開的競選活動，各大城都看不到競選海報或看板。

請繼續往下閱讀...

5日的投票將決定全院210席的新國會的2/3席次（140席），結果預計在當地時間5日當晚（約台灣時間6日清晨）揭曉；至於剩下的1/3席次（70席）將由夏拉挑選，之後新國會才正式成立。

當局表示，由於缺乏可靠的人口數據，再加上數百萬敘利亞人因戰爭流離失所，是故此次國會選舉採間接投票而非全民普選；此外，當局還以安全與政治因素為由，推遲由少數民族控制的3個省分的投票，以致新國會將有19席出缺。

批評人士對此深感不滿，認為部分地區延後投票導致選舉結果缺乏代表性，間接投票則有過於集中管控之虞；分析家則說，由夏拉欽點的70名國會議員，將成為新國會是否具備有效性與合法性的關鍵：挑選女性或少數民族可增加多樣性，但選擇忠臣則有助於夏拉不受法挑戰逕自立法。

敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德與其父哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）合計獨裁統治敘利亞超過50年，去年12月8日，「沙姆解放組織」（HTS）領袖夏拉率領的反抗軍以閃電攻勢推翻巴夏爾．阿塞德，夏拉隨後出任敘國臨時總統。

敘利亞在阿塞德政權期間也曾定期舉行選舉，所有敘利亞公民都能投票；但實際上因阿塞德領導的復興黨（Baath Party）總能稱霸國會，當時的敘國選舉通常被視為造假演戲。

敘利亞臨時總統夏拉。（美聯社檔案照）

