又抓到！中國疑向俄提供衛星情報 打擊烏克蘭目標

普廷（右）上月初訪問北京時，與習近平在中南海會面。（路透）

中國暗助俄羅斯攻打烏克蘭的事證逐漸浮上檯面。烏克蘭「對外情報局」（SZRU）一名官員4日表示，基輔當局掌握到的證據顯示，中國向俄國提供衛星數據，用於對烏克蘭發動飛彈攻勢時的目標定位，且外國企業使用的設施也淪為目標。

《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）及《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，烏國對外情報局官員亞歷山卓夫（Oleg Aleksandrov）表示，有證據表明中俄兩國在對烏國領土進行衛星偵察方面展開高層合作，俄方利用中方衛星圖像偵測烏國領土，從而辨識及探索重要戰略設施。不僅如此，根據烏國數月以來的紀錄，相關攻擊目標除了軍事設施，還涵蓋海外投資者在烏國設立的機構。

據報導，俄軍8月21日空襲烏國西部外喀爾巴阡州時，擊中當地一座美國電子工廠。烏國總統澤倫斯基先前已多次指控中國協助俄國攻烏，並曾在聯合國安理會上直言，「沒有中國，（俄國總統）普廷什麼都不是」，砲轟北京在烏俄戰爭中多次保持沉默。

雖然中國官方多次宣稱在烏俄戰爭中保持中立，呼籲和平解決爭端，但多項公開情報與媒體報導顯示，北京與莫斯科之間的合作關係仍持續深化。

例如，《路透》9月下旬引述2名歐盟安全官員及相關文件指出，中國無人機專家自去年第2季以來，至少6次赴俄，協助俄國國營軍火商IEMZ庫波爾（IEMZ Kupol）發展軍用無人機技術。該公司同時獲得來自中國製造的攻擊型及偵察型無人機。

此外，烏克蘭國防部情報總局（HUR）7月曾表示，俄國自殺式無人機當中，有約60％至65％的電子零組件來自中國，這顯示中製零件正逐步取代俄軍先前倚賴的西方產品。

