前9月15台人在菲受害 菲警籲財勿露白夜不獨行

菲律賓警方表示，今年前9個月計有15名台灣人在菲律賓淪為犯罪事件受害人，多為涉錢財的隨機犯罪，提醒在菲台灣人或遊客財勿露白、避免於深夜單獨行走，且慎防詐騙。

菲律賓近月接連有外籍人士遭槍殺，且有台商遭設局誣陷，蘇比克灣台商協會4日舉辦安全講座，會長張哲嘉邀請菲律賓警察總署署長辦公室警官卡吉瓦（Raymund Caguioa）及羅培茲（Ivan Theodore Lopez），簡報治安現況並提供安全建議。

卡吉瓦引據警方資料指出，今年前9個月計有1590名外國人在菲律賓成為犯罪事件受害人，其中15人是台灣人，占總人數0.94%。

他說，旅菲台商或台灣遊客較常遇到涉及錢財的公共場合隨機犯罪，為避免受害，台灣人宜提高警覺、留意周遭環境、保護個人資料、財勿露白。

卡吉瓦建議，外國人宜避免在夜晚單獨行走、平時盡量搭乘可靠交通工具、勿攜帶過多現金或配戴過多珠寶、遇事儘快報警及通知台灣駐菲代表處。

警方數據也顯示，今年前9個月共有2099名外籍人士涉嫌犯罪，其中18人為台灣人，占比0.86%。

另一方面，2020年至2025年間，共有120起案件涉及台灣人受害，涵蓋交通事故、偷竊、搶劫、謀殺和綁架，約5成集中在大馬尼拉地區，案件數巔峰為2023年的35起，最少則為2024年的16起。

2024年下半年，1名洪姓台商失蹤2個月，後來證實遭不明歹徒槍殺。

這5年間也有86起犯罪事件的嫌犯為台灣人，涉及毒品、槍械、對女性暴力及人口販運等類型，目前仍有20名台籍嫌犯在逃。

羅培茲提醒在菲台灣人勿逾期停留、非法打工、偷渡及持有槍械和毒品。若涉案遭逮捕，應保持冷靜且與警方合作，同時聯絡駐菲代表處尋求領事協助、並避免在律師抵達前於任何文件上簽字。

此外，網路犯罪日益增多，已從單純詐騙逐漸發展為跨國組織詐騙，手法包括高薪徵才、網路轉帳、提款機提款及網路交友等，菲律賓警方提醒台灣人在菲也應慎防受害或參與。

兩名警官強調，犯罪防治需要台灣人社群、駐菲代表處以及警方等3方共同合作，才能取得最佳效果，台灣人在菲遇緊急狀況可撥打911熱線報案及求助。

