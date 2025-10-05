颱風麥德姆下午登陸中國廣東 6日凌晨二次登陸廣西

中度颱風麥德姆暴風中心已於下午2時50分左右在廣東省徐聞縣沿海登陸，預測今夜至明天凌晨還將在廣西防城港二次登陸。（圖擷自中央氣象署）

中國氣象單位觀測，中度颱風麥德姆暴風中心已於下午2時50分左右在廣東省徐聞縣沿海登陸，登陸時近中心最大風速達每秒42公尺，相當於14級風，對廣東、海南兩省造成嚴重影響。預測麥德姆暴風中心今夜至明天凌晨還將在廣西防城港二次登陸。

因應麥德姆來襲，中國國家發改委緊急安排人民幣2億元（約新台幣8.6億元）資金，支持廣東、海南兩省做好颱風災害應急及災後恢復。

請繼續往下閱讀...

綜合中國媒體報導，颱風麥德姆登陸廣東前，已為海南省帶來強風豪雨。其中，位在海南島東北部的文昌市鋪前鎮更出現嚴重海水倒灌，大量海水在天文大潮及暴風襲擊雙重效應下漫過海堤流入街道，導致沿街商鋪與民宅嚴重積水，當地一處派出所的1樓辦公設備更被海水浸泡，員警被迫轉移至2樓辦公。

更有當地民眾形容，麥德姆今早7時左右帶來的巨浪「比兩層樓還高」，巨浪還把不少雜物捲進街道上，是當地11年來最嚴重的海水倒灌災情。而受海水漫入毀損設施影響，鋪前鎮沿海地區已陷入停水停電的情況。

根據觀測，今天凌晨至上午，鋪前鎮所在的文昌灣海水潮位高達5.2公尺，超出警戒水位1.6公尺，創下2014年颱風雷馬遜侵襲以來最高紀錄。

另據廣西海事局表示，根據氣象單位預測，颱風麥德姆在登陸廣東雷州半島後將進入東京灣，並於今天深夜到明天凌晨在廣西防城港市沿海二次登陸，登陸時風力仍有10級。

據統計，截至4日晚間8時，廣東全省累計撤離15萬1352人，其中海上轉移9916人，陸上轉移14萬1436人；而截至4日晚間10時，海南全省應撤離危險地區人員14萬3907人，當時已轉移11萬4065人，亦即近3萬人尚待撤離。

此外，中國國家發改委下午表示，中國國家防災減災救災委員會今天對颱風麥德姆對廣東、海南造成的嚴重影響，啟動國家4級救災應急響應。發改委並根據廣東、海南兩省災害損失情況，緊急安排中央預算內投資2億元，支持兩省做好災害應急及災後恢復。

中國國家發改委說，這筆資金將重點用於災區受損道路橋梁、水利堤防、學校醫院等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

