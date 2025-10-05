為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    今年已5起！紐約2少女「地鐵衝浪」致命挑戰 魂斷列車頂

    2025/10/05 17:34 編譯陳成良／綜合報導
    圖為一段在TikTok上流傳的影片，顯示一群年輕人在行駛中的紐約地鐵車頂奔跑嬉戲。這種被稱為「地鐵衝浪」的致命遊戲，在社群媒體推波助瀾下日益流行，官方數據顯示，因此造成的死亡人數近年正急遽上升。（截取自TikTok影片）

    圖為一段在TikTok上流傳的影片，顯示一群年輕人在行駛中的紐約地鐵車頂奔跑嬉戲。這種被稱為「地鐵衝浪」的致命遊戲，在社群媒體推波助瀾下日益流行，官方數據顯示，因此造成的死亡人數近年正急遽上升。（截取自TikTok影片）

    根據《紐約時報》報導，2名少女4日凌晨被發現死於紐約布魯克林一列地鐵車頂，當局研判她們是在進行「地鐵衝浪」時喪生。這是今年第四、五起因這項致命活動導致的死亡案例。

    警方接獲報案後，於凌晨3時許在威廉斯堡馬西大道地鐵站，發現2名少女昏迷不醒、躺在一列剛從曼哈頓跨越威廉斯堡大橋駛入的J線列車最後一節車廂頂部。她們當場被宣告死亡。當局尚未公布2人姓名與年齡。

    紐約市交通局長克里奇洛（Demetrius Crichlow）週六發表聲明表示：「2名年輕女孩喪生令人心碎，因為她們不知為何認為在地鐵列車外攀爬是可接受的遊戲。」

    「地鐵衝浪」（Subway Surfing）是指在快速行駛的列車頂部或側面攀爬、站立的行為，自紐約地鐵系統100多年前創建以來就存在。但市府官員表示，近年來這項活動變得更加致命，特別是在受到社群媒體聳動影片啟發的青少年之間。

    根據警方數據，截至8月，今年已有3人在嘗試這項活動時死亡，包括7月在皇后區廣場被發現於7號線列車頂部的1名15歲男孩。去年有6名地鐵衝浪者喪生，2023年為5人。相較之下，2018年至2022年的5年期間，僅有5人在疑似地鐵衝浪事件中死亡。

    紐約市府、州政府與大都會運輸署已加強勸阻年輕人進行地鐵衝浪的努力。自2023年以來，警方使用無人機抓捕正在進行地鐵衝浪的人。大都會運輸署也與包括Instagram和TikTok在內的社群媒體平台合作，移除地鐵衝浪影片。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播