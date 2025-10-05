今年已5起！紐約2少女「地鐵衝浪」致命挑戰 魂斷列車頂

圖為一段在TikTok上流傳的影片，顯示一群年輕人在行駛中的紐約地鐵車頂奔跑嬉戲。這種被稱為「地鐵衝浪」的致命遊戲，在社群媒體推波助瀾下日益流行，官方數據顯示，因此造成的死亡人數近年正急遽上升。（截取自TikTok影片）

根據《紐約時報》報導，2名少女4日凌晨被發現死於紐約布魯克林一列地鐵車頂，當局研判她們是在進行「地鐵衝浪」時喪生。這是今年第四、五起因這項致命活動導致的死亡案例。

警方接獲報案後，於凌晨3時許在威廉斯堡馬西大道地鐵站，發現2名少女昏迷不醒、躺在一列剛從曼哈頓跨越威廉斯堡大橋駛入的J線列車最後一節車廂頂部。她們當場被宣告死亡。當局尚未公布2人姓名與年齡。

紐約市交通局長克里奇洛（Demetrius Crichlow）週六發表聲明表示：「2名年輕女孩喪生令人心碎，因為她們不知為何認為在地鐵列車外攀爬是可接受的遊戲。」

「地鐵衝浪」（Subway Surfing）是指在快速行駛的列車頂部或側面攀爬、站立的行為，自紐約地鐵系統100多年前創建以來就存在。但市府官員表示，近年來這項活動變得更加致命，特別是在受到社群媒體聳動影片啟發的青少年之間。

根據警方數據，截至8月，今年已有3人在嘗試這項活動時死亡，包括7月在皇后區廣場被發現於7號線列車頂部的1名15歲男孩。去年有6名地鐵衝浪者喪生，2023年為5人。相較之下，2018年至2022年的5年期間，僅有5人在疑似地鐵衝浪事件中死亡。

紐約市府、州政府與大都會運輸署已加強勸阻年輕人進行地鐵衝浪的努力。自2023年以來，警方使用無人機抓捕正在進行地鐵衝浪的人。大都會運輸署也與包括Instagram和TikTok在內的社群媒體平台合作，移除地鐵衝浪影片。

