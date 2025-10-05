為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    石破茂談高市早苗當選：日本需要的是合作與寬容

    2025/10/05 17:58 即時新聞／綜合報導
    新任自民黨總裁高市早苗。（美聯社）

    高市早苗昨（4）日當選日本自民黨總裁。對此，日本現任首相石破茂就高市早苗當選表示:「希望她不會將日本帶入歧途」。

    《日本經濟新聞》報導，石破茂在高市早苗當選當天下午立刻表示:「（日本）需要的不是分裂與對立，而是合作與寬容。在現在這種複雜的國際形勢中，希望她不會將日本帶入歧途，這也需要大家一起努力。」此外，石破茂還拒絕回答自己在之前舉行的總裁選舉中投票給誰，並稱:「我將我的一票投給了我認為正確的人物」。

    據了解，高市早苗預計將在15日國會臨時會上接任首相，打破日本政治長期由男性主導的格局。她自詡為前首相安倍晉三「遺願的傳承者」。

    高市長期關注台海安全，多次訪台並與總統賴清德及外交部長林佳龍會晤，被視為台灣的堅定友人。然而，她主張參拜靖國神社及對中強硬立場，引發中韓兩國強烈反彈。隨著她即將出任首相，中韓媒體紛以「女版安倍」、「極右派首相」形容。高市政府未來的外交走向，勢必成為區域關注焦點。

    現任日本首相石破茂。（法新社）

