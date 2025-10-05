柬埔寨「中國城」大暴動！詐騙園區上百外籍員工狂砸宿舍

位於柬埔寨西南沿海施亞努省首府的施亞努市，傳出當地「中國城」園區於昨（4）日深夜發生大規模暴動。（圖擷取自「柬中時報」YouTube，本報合成）

位於柬埔寨西南沿海施亞努省首府的施亞努市（Sihanoukville，部分華人稱︰西港、西哈努克市），傳出當地「中國城」園區於昨（4）日深夜發生大規模暴動，上百名外籍員工一路猛砸園區辦公室和宿舍，場面一度失控，讓警方出動大批警力鎮壓，事後涉案人員皆被警方帶回警局偵辦。

根據《柬中時報》報導，這場暴動發生在4日晚間10點左右，事發地點則是由一處中國人經營的網路賭博及電信詐騙集團基地。警方表示，園區內有上百名印尼、印度、巴基斯坦等外籍人士，疑似與雇主發生勞資糾紛，加上對宗教衝突感到不滿，氣得集體猛砸辦公室各種設備與宿舍設施，且暴動過程中還有部分人員因此受傷。

報導指出，現場一度陷入混亂，當地警方獲報後，趕緊調派特警與多支增援部隊趕抵現場，封鎖事發區域，才讓混亂情況逐步停下，最終暴動於5日凌晨平息。目前涉案人員已全數被當地警方帶回警局進行調查，但警方至今尚未對此事件發布相關通報，不過暴動的發生過程，已被目擊民眾拍下後上傳到社群平台，並被大批網友瘋傳。

據了解，施亞努市是柬埔寨國內唯一的深水港口，原本只是一座風景秀麗的觀光城市，但在柬埔寨政府加入中國2015年「一帶一路」計畫後，逐漸變成規模龐大的「中國城」，更成為無數中國犯罪集團的樂園，當地充斥許多中國人開設的網路賭博、人口販運、詐騙集團等犯罪基地，因此被多個國際組織與政府列為危險禁區。

此外，中國政府近年來明面上嚴厲打擊國內詐騙集團，導致不少幕後首腦實為中國人的詐騙集團，無法輕易大規模吸收同為中國籍的員工，為此轉向吸收包含台灣、日本、南韓、印度等周遭國家的民眾成為詐騙同夥，並指使他們向母國或其他國家人民實施詐騙。

