南華早報：高市早苗對二戰歷史和台灣議題立場 恐動搖日中關係

高市早苗曾提議日本與台灣建立「準安全同盟」，引起北京批判。（美聯社）

香港《南華早報》4日報導，當選日本執政黨自民黨總裁的高市早苗，即將成為日本5年來第5位首相，也是首位女性首相。然而，她在二戰歷史和台灣等敏感議題上的保守觀點，可能進一步動搖本以緊張的日中關係。

據報導，中國外交部表示，自民黨總裁選舉結果是日本內部事務，呼籲日方「在歷史和台灣等重大議題上履行政治承諾，採取積極理性的對華政策」。長期以來，日中關係因領土爭端、二戰恩怨，以及在區域安全利益競爭中與美國複雜的同盟關係而緊張。

請繼續往下閱讀...

儘管過去一年兩國努力加強經濟合作和人文交流，但整體關係仍然緊張，尤其是在安全領域。

早稻田大學國際通識教育學院教授張望表示，高市過去在敏感議題上的立場可能會影響兩國關係，包括日本的二戰歷史和台灣問題。

今年4月，高市在台北會見台灣總統賴清德，呼籲在人工智慧和國防領域開展合作，以「維護我們的安全保障」。今年7月，她則在日本接待台灣外交部長林佳龍。這兩項舉措都招致北京方面的批評。

高市在選前向美國智庫哈德遜研究所投稿的文章中表示，日本關心的是台海的和平與穩定，她希望與中國領袖進行「紮實、坦誠的對話」，但強調「絕不能透過武力或脅迫單方面改變現狀」。

據了解，高市於2021年首次競選自民黨總裁時就曾表示，一旦台海發生衝突，美日應該制定「聯合作戰計畫」。

長期以來，日本一直是美國旨在遏制中國的「第一島鏈」戰略的重要組成部分。美國也加強與另一個重要條約盟友菲律賓的安全合作，後者在南海爭議問題上與北京的關係同樣日益緊張。

高市是已故日本首相安倍晉三的親密盟友，安倍一直推動對中強硬立場，並強烈主張首相參拜供奉二戰日本死難軍人的靖國神社，此舉「可能會重新點燃日中之間的歷史問題」。

高市先前表示，她多次參拜靖國神社是行使「宗教自由」，但她上月表示，如果她當選首相，將「酌情判斷」是否繼續前往參拜。

中國歷史學家、長期關注日本社會的沙青青表示，高市當選反映「自民黨內部的焦慮情緒」，因為日本新右翼勢力的崛起使該黨擔心失去傳統的右翼支持者。但沙青青補充道，鑑於日中關係已處於低谷，高市當選「不會讓糟糕的局勢雪上加霜」。

在2021年一次電視辯論中，高市也表示支持在日本部署美國中程彈道飛彈。今年8月，有消息指出，美國陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐）將在聯合軍事演習期間首次部署在日本。這導致北京指責日本「不斷違反其和平憲法和專守防衛承諾的約束」。

中國官方媒體將高市描述為「強硬的民族主義者」和「右翼政客」。「環球時報」前總編胡錫進上月在社群媒體上撰文稱，如果高市成為日本下一任領袖，「中日關係再次惡化的風險將遠高於其政治對手」。

但日本創價大學研究東亞事務的林大偉（Lim Tai Wei）教授則持較樂觀的態度。他指出，無論是在旅遊、投資或市場准入方面，日中兩國比以往任何時候都更需要彼此，而且兩國在許多領域都相互依存，「雖然高市以其民族主義右翼的資歷為特徵，但在黨魁競選期間，她向黨內選民展現溫和的政治形象」。

林大偉表示：「在全國大選中，她很可能會更加傾向於中間派，這將需要來自各個政治派別的更多支持。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法