諾貝爾獎明起揭曉！盤點5大「遺珠」 瘦瘦筆、量子電腦都上榜

俗稱「瘦瘦筆」的Ozempic等GLP-1藥物，因其在治療第二型糖尿病與肥胖症上的革命性突破，相關的基礎研究被視為今年諾貝爾生理學或醫學獎的獲獎大熱門。（美聯社檔案照）

一年一度的諾貝爾獎6日起將陸續揭曉，全球頂尖科學家屏息以；由於提名名單與評選過程需保密長達50年，預測誰會獲獎如同大海撈針。不過，有許多改變世界的重大科學突破，長年被視為「諾貝爾級」的遺珠之憾。美國有線電視新聞網（CNN）與專家盤點了其中呼聲最高的5項成就，它們隨時都有可能摘下桂冠。

1.減肥神藥「瘦瘦筆」（GLP-1藥物）

近年席捲全球的GLP-1藥物，最初用於治療第二型糖尿病，因其抑制食慾、降低血糖的顯著效果，已成為減重界明星，開啟治療肥胖的新時代。由於其巨大的健康影響力，相關科學家獲獎呼聲極高。

關鍵人物：紐約洛克斐勒大學莫伊索夫（Svetlana Mojsov）、哈佛醫學院哈貝納（Dr. Joel Habener）等人，他們在辨識與合成GLP-1荷爾蒙上有開創性貢獻。

2.量子電腦的基石（量子位元）

量子運算被視為下一代科技革命的核心，如何打造其基本運算單位「量子位元」（qubits），正是該領域的奠基性工作。科睿唯安（Clarivate）分析主管潘德伯里（David Pendlebury）每年都會透過論文引用次數來預測潛在得主，他特別點名在量子位元理論上有巨大貢獻的2位物理學家。

關鍵人物：德國亞琛工業大學迪文森佐（David P. DiVincenzo）與瑞士巴塞爾大學洛斯（Daniel Loss），他們在1998年發表的論文被引用近萬次，堪稱天文數字。

3.讓致命遺傳病變為可控的療法（囊狀纖維化）

囊狀纖維化是一種致命的遺傳疾病，會導致肺部黏液過度分泌。然而，由於新療法的出現，此疾病致命性已大幅降低。這項突破性的藥物組合，源於3位科學家的開創性研究。

關鍵人物：愛荷華大學威爾許博士（Dr. Michael J. Welsh）揭示了致病蛋白質的運作原理，為後續藥物開發奠定基礎。

4.人體的神秘宇宙（腸道菌群）

人體內共存數以兆計的微生物，它們統稱為「人體微生物群系」。近年來，科學家逐漸揭開它們的神秘面紗，尤其是在腸道中，這些菌群如何影響人類健康，已成為極其熱門的研究領域。

關鍵人物：聖路易斯華盛頓大學戈登博士（Dr. Jeffrey Gordon），他被視為該領域先驅，其研究揭示腸道菌群在兒童營養不良等全球健康問題中扮演的關鍵角色。

5.解開生命密碼的2大成就

人類基因組計畫：這項從1990年啟動、耗時13年完成的跨國宏偉計畫，完整解開了人類的遺傳密碼，對生物學與醫學產生了深遠影響。然而，它至今未獲獎的最大障礙，可能是諾貝爾獎「單一獎項最多只能頒給3個人」的規定，而此計畫有數千名研究者參與。

次世代定序技術：相較於整個基因組計畫，表彰開發出關鍵技術的科學家，可能是更容易的授獎方式。這項技術能一次性解碼數百萬個DNA片段，將基因定序的成本從數百萬美元、耗時數月，降低到數百美元、1天內即可完成，徹底改變了個人化醫療與法醫學等領域。

圖為Google量子AI實驗室中，一部佈滿微波纜線、外型如華麗吊燈的稀釋冷凍機，其功能是將量子晶片冷卻至接近絕對零度的極低溫環境。量子運算因其革命性的潛力，基礎研究被視為極具諾貝爾獎獲獎希望的領域之一。（Google Quantum AI）

