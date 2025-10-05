從翹課到登上殿堂 歷年諾貝爾獎得主的非典型求學路

今年度諾貝爾獎各獎項得主，將從6日起陸續揭曉。（法新社）

在今年度諾貝爾獎6日起陸續揭曉之前，《法新社》3日報導指出，歷年有些得主從小就是資優生，但也有人談論自己翹課、被開除，以及對未來充滿疑慮的經歷，揭示通往這個最高殿堂的不尋常道路。

報導指出，可能是史上最傑出諾貝爾獎得主的愛因斯坦（Albert Einstein），曾是蘇黎世理工學院（現為蘇黎世聯邦理工學院）一名平庸的學生。年輕的愛因斯坦常翹課，一心只想專攻物理，一度在1900年獲得班上倒數第2的成績。畢業後，他也是唯一一位沒有獲得研究助理職位的學生，但他後來在1921年獲頒諾貝爾物理學獎。

請繼續往下閱讀...

身為史上第5位摘下諾貝爾化學獎桂冠的女性，阿諾德（Frances Arnold）1960到70年代在美國的求學生涯中也曾翹課，「我當時很會搗亂，覺得很無聊。雖然我的程度遠遠超出班上其他孩子，但老師經常給我一些小作業，比如裝飾教室之類」。

10歲時，她被允許選修幾何學等高中課程，起初她很喜歡這個挑戰，但她之後變得不再喜歡上學，以至於輟學並被開除。阿諾德說：「我猜我對他們教的東西不感興趣。或者說，即使我感興趣，我也只會看書自學。所以，儘管我翹課很多次，我還是設法通過所有課程。」

現年69歲的她承認，自己的求學模式並非值得效仿，但她認為學校應該更有彈性，「他們沒有足夠的資源為真正應該受益的孩子做任何特別的事情」。

2021年諾貝爾經濟學獎得主卡德（David Card）的教育背景也非比尋常。他告訴《法新社》：「我遇到的經濟學博士同儕裡，幾乎沒有人像我一樣，是在農村學校就學的。」

卡德出生於1950年代加拿大的農場，就讀於一所只有一間教室的小學校，那裡的一位老師要教大約30位不同年級的學生，「老師的做法是，她會花一些時間在每一年級的課程。實際上，在大部分學習內容中，我都會專注於比我高幾個等級的題目」。

他承認，這種學習方式對於需要更多個人化支援的學生來說不太理想。

諾貝爾基金會指出，其他獲獎者在獲得享有盛譽的諾貝爾獎之前，都曾必須克服重大的學術挑戰。

第一位獲得諾貝爾經濟學獎的女性歐斯壯（Elinor Ostrom）在申請經濟學博士學位時被拒絕；2009年諾貝爾醫學獎得主格雷德（Carol Greider）小時候患有閱讀障礙；2015年諾貝爾化學獎得主林達爾（Tomas Lindahl）高中時化學不及格。

前述拿下化學獎的阿諾德和獲得經濟學獎的卡德，都很早就開始工作，兩人都認為這是人生中重要的經驗。十幾歲的時候，阿諾德當過服務生、接待員和計程車司機等零工，她認為這會讓人更珍惜大學教育能為你帶來的一切，幫助人找到一份真正想做一輩子的工作，且大學教育還能教你如何安排時間。

無獨有偶，卡德也很早就開始兼顧學校和農場生活，「我覺得那時候學校裡沒有那麼多作業，所以時間很充裕。我幫父親幹活，大約11歲的時候就學會開拖拉機，每天早上5點起床，幫父親擠牛奶，然後洗澡去上學」。

此外，兩位獲獎者在發現各自的興趣愛好前，也都學習過其他科目。

阿諾德在轉向化學之前曾攻讀機械工程和航空學，「我當時並不確定自己想做什麼，選擇機械工程是因為它的工程專業要求最低」。卡德最初學習的是物理學，後來又轉讀經濟學。儘管兩人的人生道路不同尋常，但最終都走向了輝煌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法