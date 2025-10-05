義大利全國罷工潮擴大 逾200萬人上街示威怒吼「挺加薩」！

示威現場混亂不堪。（美聯社）

義大利時間10月3日，義全境掀起聲援加薩的浪潮，超過百座城市響應罷工遊行，參與人數估計突破200萬人，示威者要求以色列停止對加薩的軍事行動，同時呼籲國際正視當地人道危機。

根據《美聯社》報導，行動起因於10月1日深夜，「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）試圖突破海上封鎖、將物資送進加薩，但遭以色列海軍在地中海攔截。事件引發歐洲各國聲援加薩，而義大利成為歐洲規模最大的抗議地點，多個工會和社會團體共同發起大罷工。

請繼續往下閱讀...

義大利3日，全國包括羅馬及米蘭、都靈等100多個城市，爆發大規模示威遊行，超過200萬人走上街頭抗議。示威者高呼「解放巴勒斯坦」等口號，要求以色列停止對加薩的軍事行動，呼籲國際正視當地人道危機，遊行穿過羅馬競技場。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）針對這場全國性抗爭表示不滿，批評行動帶有「政治動員」性質，矛頭指向現任右翼政府。她以「革命不是放長週末」諷刺抗議者，強調罷工確實已對社會運作與民生日常造成干擾。

同時，部分國會議員也親自加入抗爭行列。參與「國際船隊」行動的議員們於3日下午返回羅馬機場（Rome Fiumicino），現場支持者熱烈歡迎，進一步推升了抗爭氣勢。

儘管示威已持續多日，抗議聲浪卻未見退卻；相反地，這場由社會運動、工會與公眾共同推動的動員，正逐步形成對政府與國際社會的壓力。

示威現場。（美聯社）

在前線休息的以色列軍人。（美聯社）

