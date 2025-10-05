納坦雅胡：希望「在未來幾天」宣布釋放所有加薩人質

納坦雅胡（右）上月29日赴白宮會見川普。（路透）

隨著巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」表明同意美國總統川普公布的加薩和平提案，以色列總理納坦雅胡4日晚間發表聲明表示，他已派遣代表團前往埃及敲定相關「技術細節」，並希望「在未來幾天」宣布釋放所有加薩人質。

美國政治新聞網站《Politico》報導，以哈雙方6日將在埃及就美國結束戰爭的新提案繼續進行間接談判。納坦雅胡在4日晚間發表簡短聲明稱，他已派遣代表團前往埃及敲定技術細節，並補充說「我們的目標是將這些談判控制在幾天之內」。

此前，哈瑪斯表示已接受美國提案的部分內容，包括願意釋放所有人質，以及交出加薩行政管理權等，川普對此表示歡迎，但他也警告稱，「哈瑪斯必須迅速採取行動，否則一切結果都將不明朗」。

4日稍早，一名醫院官員表示，以色列對加薩市的轟炸已「顯著減少」，但仍至少有5名巴勒斯坦人喪生。同時，以軍表示，納坦雅胡已指示軍方為美國結束加薩戰爭計畫的第一階段做好準備。

一位未獲授權向媒體公開發言的以色列官員表示，以色列已在加薩轉為防禦姿態，不會主動發動攻擊，但尚未從該地區撤軍。

