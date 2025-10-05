《華爾街日報》：高市早苗最迫切任務 鞏固美日同盟

美媒認為，高市早苗接任首相後，首要任務是在貿易、安全等議題紛雜下鞏固日美同盟。（彭博）

在日本執政黨自民黨選出新任總裁高市早苗後，《華爾街日報》4日分析，隨著美國總統川普全力推動重塑全球貿易秩序、導致美日同盟關係緊張，高市最迫切的任務之一是：鞏固與美國的聯盟。不過，高市在外交政策和社會問題上的保守觀點，使她與川普在意識形態上存在一定程度相似性，可能有助於兩人建立融洽關係。

據分析，在現任首相石破茂帶領下，日本與美國達成關稅協議，日本同意在未來幾年內向美國投資5500億美元，以換取美國對日本汽車、機械和其他產品徵收的關稅降至15％。在此之前，美國對日本汽車進口徵收27.5％關稅。

對於這份協議，高市在競選演講中表示，她將遵守石破茂達成的關稅協議。但她也表明，如果新內閣認定協議不符合日本的利益，她可能會重啟談判，「如果出現任何高度不平等且損害兩國國家利益的因素，我們必須堅定地表達我們的擔憂，也存在重新談判的可能性」。

分析人士表示，此番言論表明，貿易和投資方面可能出現進一步的爭端。根據協議條款，如果日本拒絕為特定投資提供資金，川普保留提高日本進口產品關稅的權利。美國智庫「蘭德公司」的日本事務主任霍納（Jeffrey Hornung）直言：「如果她真的想重啟談判，那將引發很多摩擦。」

此外，美國要求盟友大幅增加國防開支，也正考驗日美同盟。華府和東京預計明年就一項新的5年協議條款展開緊密談判，該協議將詳細說明日本為駐紮境內的美軍和設施支付多少維護費用。不過，高市支持增加國防開支，這應該有助於緩解美國的擔憂。

這一立場與她最密切相關的政策相吻合：她毫不掩飾地支持積極的經濟政策，認為政府應該自由借貸和支出，以推動經濟成長並投資於科技，尤其是在核能和人工智慧等被認為對國家安全至關重要的領域。

另一方面，被視為「安倍（晉三）路線」繼承人的高市早苗與安倍一樣堅定支持日美同盟，並在外交政策和社會問題上觀點保守，這使她與川普在意識形態上存在一定程度的相似性。分析家認為，這可能有助於兩位領袖建立融洽關係，強化日美同盟。

