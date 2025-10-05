「造王者」麻生太郎最後豪賭 堪稱總裁選戰MVP

日本前首相麻生太郎被視為是將高市早苗拱上大位的關鍵「造王者」（美聯社資料照）

日本前首相麻生太郎在這次的自民黨總裁補選中，被視為是將高市早苗拱上大位的關鍵「造王者」，他一路保持沉默，直到最後一刻才喊出「投給獲得最多黨員票的候選人」，阻止了高市早苗可能再度逆轉敗的悲劇，堪稱是這次總裁選戰的「MVP」。

高市是已故前首相安倍晉三屬意的路線繼承者，2021年首次參選時雖有安倍大力抬轎，但因知名度不足，並未打入第二輪決選，2024年再度出馬，面對的是9人參選的大亂鬥，她以2年內累積的知名度拿下全國黨員最高得票，並以第一名之姿打進了決戰，但卻不敵派系的背後運作，遭到石破茂逆轉而落敗。

現年85歲的麻生太郎，是政壇的老將，也是自民黨目前僅存的派閥「麻生派」龍頭。麻生在去年選前宣布支持高市早苗，但不敵岸田文雄掌握的舊「岸田派」和菅義偉的「菅集團」聯手，最後敗陣下來。

選後淪為黨內「非主流」的麻生，經歷了一年的沉潛，終於在這次的總裁補選絕地大反攻，他造王的功力升級，布局縝密，已非岸田或菅義偉所能及。

高市在去年總裁選舉落敗後的隔天去拜訪了麻生，當時麻生給了高市一些忠告。麻生說，日本歷代能在任超過3年的首相只有少數幾人，「我與菅都只做了一年，石破恐怕更短。」所以「高市，妳要準備好」。麻生還說，議員最重要的是「結交盟友」，接下來「大概半年多去參加聚餐」，把人脈做起來。

高市是日本政壇有名的「政策控」，不擅於與同儕應酬，有空就是宅在家裡寫法案、擬政策，麻生還說，如果還是喜歡埋頭書桌，那就把英語練好。

這是麻生開給高市的政治菜單，要求的內容越具體，也代表力挺的決心越真實。高市只要照做，麻生就會力挺到底。

這次選戰期間，各種傳聞不斷，尤其有力挺小泉陣營的媒體人，一口咬定「麻生這次將挺小泉」，還說麻生即將引退，不想再賭錯邊繼續吃冷飯。

麻生表面保持沉默，但檯面下卻早有縝密的布局。可以發現5位候選人的推薦者名單，除了林芳正之外，其他4陣營都有麻生派的成員。林芳正找了麻生的死對頭、前幹事長古賀誠在背後坐鎮，麻生當然敬而遠之。

麻生派「借將」給各陣營，除了施惠之外，還具有掌握各陣營動向的實際功能。但這種政治的盤算只是初級版，麻生的媒略是更為高階，他在第一輪投票時，將選票分散給倒數1、2名的小林鷹之和茂木敏充。

小林和茂木都是第2次參選，小林被視為保守派的未來之星，麻生對他的期待極高也很用力栽培。茂木是舊茂木派的龍頭，也算是麻生的盟友，兩人在去年第二輪決戰時將選票倒給高市，最後也一起吃冷飯。

小林還有未來，茂木則可能是最後決戰，兩人都不能輸得太難看。麻生支持高市，但在第一輪投票時卻將手中握有的選票，分散倒給沒有勝算的這兩人，換取兩人在決戰時將票投給高市。

即使掌握了選情的全貌，都算是一種豪賭，但麻生很清楚，小泉的實力被過度放大，尤其林芳正的選情在尾盤拉高，不可能讓小泉獨走，高市握有地方黨員票的優勢也不可能落居第3。所以高市最終必然打進決戰，而小泉和林芳正不管誰進入決戰都必然聯手，所以重要的是如何阻止小林和茂木的選票流向非高市的陣營。

第一輪投票，5位候選人的議員票，高市64、小泉80、林72、小林44、茂木34。小泉和林若聯手有152票的實力，小林和茂木的票即使全部流向高市也僅有142票，還相差10票。

但高市在地方黨員票獲得壓倒性的支持，麻生賭的不只是用地方票來補議員票的不足，而且強調「高市獲黨員的支持」，警告議員們如果不信邪就繼續與黨員的意志做對。

所以他在選前向麻生派成員下令「決戰時將票投給獲得最多黨員票的候選人」，這個號令說得很正義凜然，如果自民黨新總裁最終還是取決於議員票的多寡，那開放全國黨員投票的意義何在？這個號令也讓很多原本因人情考量或受壓力不得不為的議員，有了跑票的大義名分。

所以最終高市的議員票從第一輪的64張，暴升到149張。麻生這把豪賭，證明他是真的「造王者」，這可成為他從政生涯的傳奇代表作，選後他在離開會場前遇到熟識的記者，難掩興奮之情說「雖然你們一路唱衰，但我們真的選贏囉」。

