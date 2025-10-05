為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗勝選 美傳達善意盼繼續密切合作

    2025/10/05 14:57 編譯孫宇青／綜合報導
    美國國務院祝賀高市早苗勝選自民黨總裁，並期盼美日繼續密切合作。（美聯社）

    美國國務院祝賀高市早苗勝選自民黨總裁，並期盼美日繼續密切合作。（美聯社）

    日本執政黨自民黨4日選出新任總裁高市早苗，同時也將成為日本首位女首相。美國國務院旋即表達恭賀，並重申希望與高市內閣繼續密切合作。

    《共同社》5日報導，美國國務院發言人表示：「我們期待繼續與日本合作，推進美國及兩國共同的安全與經濟利益。」他還補充說，美日雙邊聯盟是「印度－太平洋地區」乃至全世界和平、安全與繁榮的基石，而且比以往任何時候都更加牢固。

    美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）也在社群平台Ｘ發文祝賀高市早苗成為自民黨首位女性領袖，「我期待與她合作，加強和發展（美日）在各個領域的夥伴關係。」

    現年64歲的高市早苗曾任經濟安全保障擔當大臣，在4日的黨魁決選中獲勝。在本月中旬的眾議院指名投票後，她將接替石破茂，成為日本首位女首相。

    高市的當選距離美國總統川普自今年1月上任以來首次出訪亞洲還有幾週。川普計劃10月下旬訪問馬來西亞、日本和南韓。在前往吉隆坡參加今年東南亞國家協會（ASEAN）及其合作夥伴會議後，川普可能會在10月27日左右抵達東京，與日本新任首相舉行會談。

    川普上次訪問日本是在2019年，當時他正值第一任期，與已故日本首相安倍晉三有著密切的私人關係。即使在就任第二任期後，川普在談到日本時也常稱安倍晉三為「好朋友」。

    高市是一位強硬的保守派人士，以對中國鷹派著稱，並在歷史和國家安全方面與安倍有許多共同的看法。與安倍一樣，她認為日本在二次世界大戰期間的暴行被過度誇大。

    美國各大媒體廣泛報導高市勝選的消息，並著重日本首位女首相的前景，以及她在競選期間就已表明的重啟與川普貿易談判的意圖。儘管如此，高市仍堅定地支持日美數十年來的同盟關係。

    《華爾街日報》指出：「她在外交政策和社會問題上的保守觀點，使她在意識形態上與川普有一定程度的相似性。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播