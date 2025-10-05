為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    Pornhub在英國流量腰斬 新法強制用戶上傳證件或臉部辨識驗證年齡

    2025/10/05 13:58 編譯陳成良／綜合報導
    新年齡驗證法規上路，英國Pornhub流量腰斬 。（法新社檔案照）

    新年齡驗證法規上路，英國Pornhub流量腰斬 。（法新社檔案照）

    根據《紐約郵報》報導，英國自今年夏天實施嚴格的網路色情內容年齡驗證法規後，成人網站流量出現大幅下降。全球造訪量最大的成人網站Pornhub在英國的流量下降了50%，相當於流失超過100萬名訪客。

    自7月25日起，位於英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的用戶，必須透過上傳身份證明文件、信用卡資訊或使用臉部辨識技術的自拍，來證明自己年滿18歲，才能瀏覽成人網站。

    致力於消除網路兒童性剝削的非營利組織「網路觀察基金會」（Internet Watch Foundation）政策與公共事務主管史沃斯基（Hannah Swirsky）表示，這項法規已證明相當有效。

    她指出：「監管機構已非常明確表示，自我聲明，也就是僅靠打勾方塊說你已滿18歲，並不是一種高效的年齡保障形式。」

    史沃斯基補充說，過去孩子們經常提到在網路上無意中看到色情等有害內容的問題，而新規也讓那些試圖主動尋找這些材料的兒少變得更加困難。

    此一趨勢也引發他國關注，澳洲正計畫推出同樣的限制措施。澳洲電子安全專員葛蘭特（Julie Inman Grant）透露，澳洲約有30%的孩童在13歲前就在網路上接觸到色情內容。

    澳洲更希望在2027年前，將限制擴及搜尋引擎服務，意味著用戶在登入Google Chrome或Microsoft Edge等瀏覽器時就需驗證年齡。

    史沃斯基總結道：「這些改變對確實想瀏覽特定內容的成年人來說，並非大的阻礙，就像你走進酒吧或吧檯，也可能會被要求出示身份證明一樣。」

