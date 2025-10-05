為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    巴西爆假酒中毒疑上百人受害 官方急籲遠離調酒

    2025/10/05 13:27 即時新聞／綜合報導
    巴西近來大規模假酒中毒事件，在127起疑似個案中已有11例證實為甲醇中毒，並且有1人死亡。巴西酒吧示意圖。（法新社）

    巴西近來爆發許多民眾喝到假酒導致甲醇中毒的事件，衛生部在首都巴西利亞和5個州接獲127起疑似個案的通報，其中11例已證實為假酒受害者，並且有1名確診個案死亡，當局對此呼籲民眾遠離調酒（雞尾酒）。

    《福斯新聞》報導，巴西衛生部長帕迪利亞（Alexandre Padilha），要求民眾不要飲用蒸餾酒（在調酒時經常被用來當基底酒），並宣布政府已緊急採購甲醇中毒治療物藥fomepizole共2500劑、1.2萬份醫用乙醇（甲醇中毒時可喝下乙醇解毒）。

    巴西衛生部表示，大多數疑似病例發生在聖保羅，但伯南布科州、南馬托格羅索州也有個案，巴西聯邦警察正在追查是否有犯罪集團販售假酒，不少餐飲業者已自主停賣酒類避免出事。

    雖然許多觀光客都會造訪的里約熱內盧尚未傳出病例，但當地餐廳都會主動提醒消費者此事，讓不少遊客感到很掃興，只能改點啤酒當雞尾酒的替代品。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

