    國際

    北韓嚴打隆乳、割雙眼皮 斥為「腐敗資本主義行為」

    2025/10/05 13:07 編譯陳成良／綜合報導
    北韓領導人金正恩的政權據信對人民生活的各個層面進行嚴格控制。最新消息指出，當局正嚴打隆乳等整形手術，並將其斥為「腐敗的資本主義行為」，專家稱此舉是為鞏固統治、杜絕任何形式的個人主義。（（歐新社資料照）

    根據專門報導北韓新聞的南韓媒體《每日北韓》（Daily NK）披露，北韓領導人金正恩的政權正動用秘密探員與鄰里監督小組，在全國範圍內嚴厲打擊隆乳及割雙眼皮等整形手術。

    報導指出，這類手術在北韓被歸類為非法的「非社會主義行為」。

    據黃海北道沙里院市的一名消息人士稱，今年9月中旬，當地文化會館舉行了一場公開審判，對象是一名非法實施隆乳手術的醫生，以及兩名接受手術的20多歲女性。

    該醫生是一名醫學院輟學生，據稱使用從中國走私的矽膠在家中進行手術時被捕。消息人士描述，被告在台上全程羞愧地低著頭，兩名女性也因羞愧而無法抬起臉。

    檢察官在審判中嚴厲批評，這些女性「被資產階級習俗污染，從事了腐敗的資本主義行為」。法官更宣稱：「她們沒有忠於組織與集體，反而被虛榮心所吞噬，成為侵蝕社會主義制度的毒草」，並誓言將予以「嚴厲懲罰」。

    專家：控制身體是為鞏固政權

    英國雪菲爾大學韓國研究資深講師莎拉·孫博士（Dr. Sarah Son）分析指出，這種對個人外貌的嚴格控制，是北韓當局為維持其統治而採取的極端社會控制手段。

    她表示：「北韓是一個建立在掌控個人心靈、思想與身體之上的政權。個性永遠是危險的，因為獨立思考可能導致不服從。」

    這種控制不僅限於整形手術，還包括禁止穿藍色牛仔褲、染髮、短裙或印有英文字樣的服飾。孫博士解釋，北韓的宣傳將理想女性塑造成「純潔而堅強的妻子與工人」，任何挑戰此一形象的行為，都象徵著危險的外部影響。

    根據報導，北韓公安部已於9月13日下達緊急鎮壓令，要求鄰里長識別出身體「發生顯著變化」的女性，並帶她們去醫院進一步檢查。

    英國《Metro》引述一名脫北者的話稱，北韓極權政權控制「從時尚到坐姿的一切」。在這個尋求對公民施加全面控制的孤立國家，任何外觀偏差都可能受到勞改營的懲罰。

