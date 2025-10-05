為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    反制美韓聯合軍演！金正恩警告：已部署「特殊資產」瞄準美軍

    2025/10/05 11:12 編譯陳成良／綜合報導
    北韓領導人金正恩4日在一場為紀念勞動黨成立80週年而舉行的「國防發展-2025」軍事展覽上發表演說。（路透）

    北韓領導人金正恩4日在一場為紀念勞動黨成立80週年而舉行的「國防發展-2025」軍事展覽上發表演說。（路透）

    根據《法新社》引述北韓官媒報導，北韓領導人金正恩宣稱，為回應華盛頓在南韓的軍力集結，平壤已部署了「特殊資產」。

    金正恩是在4日於平壤一場武器展覽的開幕式上發表上述言論。他指責：「美韓核同盟正在快速推進，他們正進行各類演習以執行危險的場景。」美國目前在南韓駐有約2萬8500名士兵，並於上月與安全盟友南韓及日本進行了聯合軍演。

    根據北韓官方中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示：「與美國在南韓地區的軍力集結成正比，我們對該地區的戰略關切也隨之增長，因此我們已將我們的特殊資產分配至主要目標。」他補充說，正「密切關注」邊境對面的軍事發展。

    金正恩並未澄清「特殊資產」的具體內容，僅警告稱：「敵人…將不得不擔心他們的安全環境正朝哪個方向發展。」平壤一向譴責此類聯合軍演為入侵預演，而盟國則堅稱其本質是防禦性的。

    核武立場不變 談判陷僵局

    儘管再次發出警告，金正恩上月曾表示，他對與美國的對話持開放態度，並提及他對美國總統川普抱有「美好回憶」，但前提是北韓不需放棄其核武庫。

