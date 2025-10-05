美國內緊張升級！川普授權派兵芝加哥 波特蘭部署同日被法官阻止

川普政府向波特蘭等民主黨城市派遣聯邦部隊的舉動，已在全美引發激烈爭議。圖為聯邦執法人員4日於波特蘭的抗議活動中，在煙霧中推進。（路透）

根據《法新社》報導，在一名聯邦探員於芝加哥開槍射傷一名據稱持有武裝的駕駛後，美國總統川普4日授權向該市部署軍隊。然而與此同時，一名聯邦法官則阻止了川普向另一個民主黨執政的城市波特蘭派遣軍隊的計畫。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）在聲明中表示：「川普總統已授權300名國民兵前往芝加哥，以保護聯邦官員與資產。川普總統不會對困擾美國城市的無法無天狀態視而不見。」

波特蘭部署遭阻 法官稱「與事實脫節」

在針對波特蘭的案件中，美國地方法院法官伊默格特（Karin Immergut）發布臨時限制令。她在命令中寫道：「總統的判斷根本與事實脫節。」她認為，儘管該市發生了針對聯邦官員與財產的零星攻擊，但川普政府未能證明「這些暴力事件是有組織推翻整個政府的企圖的一部分」，也未構成「叛亂的危險」，應可由「常規執法力量」處理。

俄勒岡州參議員懷登（Ron Wyden）對此裁決表示讚賞，稱「俄勒岡人不需也不要川普在我們的州部署聯邦軍隊來挑起暴力。」

在芝加哥，觸發派兵行動的是一場槍擊事件。國土安全部助理部長麥克勞林（Tricia McLaughlin）聲稱，聯邦探員的車輛被10輛車「包夾」圍困，其中一名衝撞執法車輛的駕駛持有半自動武器，探員被迫「開火防禦」，但《法新社》強調無法獨立證實此說法。

芝加哥警方則對當地媒體表示，該部門「並未參與此事件或其調查」，案件由聯邦當局負責。

報導指出，這場不斷升級的危機，使川普日益軍事化的打擊犯罪與移民行動，與指控他進行「獨裁奪權」的反對派民主黨人，形成日益尖銳的對立。

