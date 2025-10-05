打破1400年傳統 英國國教會任命首位女性大主教

英國新任坎特伯里大主教當選人穆拉利（Sarah Mullally），3日於英國坎特伯里大教堂留影。（法新社）

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國國教會3日宣布，將由穆拉利（Sarah Mullally）出任新任坎特伯里大主教，成為此職位1400年歷史上的首位女性，也是全球8500萬聖公會信徒的精神領袖。

現年63歲的穆拉利在投身神職前，曾任英格蘭首席護理長。她目前是倫敦主教，在教會中位階僅次於坎特伯里與約克大主教。穆拉利表示，她將本著服務上帝與他人的精神，回應基督的呼召。

臨危受命 前任因性醜聞辭職

穆拉利的任命正值英國教會面臨嚴重信任危機之際。前任大主教韋爾比（Justin Welby）去年因被指控未能妥善處理史密斯（John Smyth）的兒童性虐待醜聞而辭職。一份獨立報告指出，教會高層對相關指控早已知情。

穆拉利3日坦言：「我們的保障疏失使留下了深刻的傷害與不信任。作為大主教，我的承諾將是確保我們繼續傾聽倖存者的聲音，關懷弱勢群體。」

任命引發全球教會分歧

儘管穆拉利被教會內部視為穩健人選，但任命女性擔任最高領袖已激怒保守派。非洲與亞洲保守派教會組織 GAFCON 表示：「今日的任命比以往任何時候都更清楚地表明，坎特伯里已放棄其領導權威。」

絕大多數聖公會信徒居住在思想較保守的全球南方地區，這加劇了他們與西方教會在性別、同性伴侶祝福等議題上的分歧。教廷（Vatican）也對此表達了審慎的祝賀，重申天主教會禁止女性擔任神職的立場。

穆拉利上任後，將面臨處理歷史醜聞、彌合全球教會分歧，以及應對英國社會世俗化導致信徒流失等多重嚴峻挑戰。

