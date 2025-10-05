為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    打破1400年傳統 英國國教會任命首位女性大主教

    2025/10/05 10:09 編譯陳成良／綜合報導
    英國新任坎特伯里大主教當選人穆拉利（Sarah Mullally），3日於英國坎特伯里大教堂留影。（法新社）

    英國新任坎特伯里大主教當選人穆拉利（Sarah Mullally），3日於英國坎特伯里大教堂留影。（法新社）

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國國教會3日宣布，將由穆拉利（Sarah Mullally）出任新任坎特伯里大主教，成為此職位1400年歷史上的首位女性，也是全球8500萬聖公會信徒的精神領袖。

    現年63歲的穆拉利在投身神職前，曾任英格蘭首席護理長。她目前是倫敦主教，在教會中位階僅次於坎特伯里與約克大主教。穆拉利表示，她將本著服務上帝與他人的精神，回應基督的呼召。

    臨危受命 前任因性醜聞辭職

    穆拉利的任命正值英國教會面臨嚴重信任危機之際。前任大主教韋爾比（Justin Welby）去年因被指控未能妥善處理史密斯（John Smyth）的兒童性虐待醜聞而辭職。一份獨立報告指出，教會高層對相關指控早已知情。

    穆拉利3日坦言：「我們的保障疏失使留下了深刻的傷害與不信任。作為大主教，我的承諾將是確保我們繼續傾聽倖存者的聲音，關懷弱勢群體。」

    任命引發全球教會分歧

    儘管穆拉利被教會內部視為穩健人選，但任命女性擔任最高領袖已激怒保守派。非洲與亞洲保守派教會組織 GAFCON 表示：「今日的任命比以往任何時候都更清楚地表明，坎特伯里已放棄其領導權威。」

    絕大多數聖公會信徒居住在思想較保守的全球南方地區，這加劇了他們與西方教會在性別、同性伴侶祝福等議題上的分歧。教廷（Vatican）也對此表達了審慎的祝賀，重申天主教會禁止女性擔任神職的立場。

    穆拉利上任後，將面臨處理歷史醜聞、彌合全球教會分歧，以及應對英國社會世俗化導致信徒流失等多重嚴峻挑戰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播