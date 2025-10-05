獄中傳訊息！「環保少女」控遭以色列虐待：牢房有臭蟲......

童貝里在以色列拘留期間的照片。她向瑞典官員指控，曾被迫持旗幟拍照。（路透）

根據英國《衛報》所看到的信件內容，瑞典環保活動家童貝里（Greta Thunberg）已告知瑞典官員，她在被以色列拘留後，正遭受嚴苛對待。

童貝里是「全球薩穆德船隊」（Global Sumud Flotilla）的成員之一，該船隊旨在突破以色列對加薩長達16年的海上封鎖。在2日至3日間，以色列軍隊攔截了所有船隻並逮捕了船上所有成員。

請繼續往下閱讀...

在一封由瑞典外交部官員發送的電子郵件中，一名探視過童貝里的官員轉述了她的說法：「她告知有脫水情況。她獲得的水和食物量都不足。她還表示，自己身上出現了皮疹，懷疑是由臭蟲引起的。她談到遭受嚴苛對待，並稱自己曾長時間被迫坐在堅硬的表面上。」

此外，該官員補充說，另一名被拘留者據稱看到童貝里「被強迫手持旗幟拍照」。

以部長稱其為「恐怖分子」 律師控系統性侵權

被捕的活動人士大多被關押在內蓋夫沙漠的凱齊歐特（Ketziot）高度安全監獄。船隊的律師團隊、非政府組織 Adalah 指控，被拘留者的權利遭到「系統性侵犯」，包括被剝奪飲水、衛生設施、藥物與立即接觸律師的權利。

與此形成鮮明對比的是，以色列極右翼國安部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）在探視港口時，被拍到指著地上數十名被捕者，用希伯來語稱他們為「船隊的恐怖分子」。

這是童貝里第二次因試圖闖關加薩封鎖而被捕。船隊的法律團隊表示，他們擔心重複參與者可能面臨的待遇。

瑞典官員在信中還提到，以色列當局要求童貝里簽署一份她不理解的文件，但她拒絕了。截至目前，以色列監獄管理局、國防軍及外交部均未回應《衛報》的置評請求。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法