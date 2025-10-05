FBI傳擬「遊街示眾」逮捕前局長柯米 探員拒絕遭停職

圖為前聯邦調查局（FBI）局長詹柯米2020年9月30日透過視訊在參議院司法委員會作證。美國司法部已起訴柯米，指控其在此次聽證會中提供不實證詞。（路透資料照）

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）引述三名消息人士報導，聯邦調查局（FBI）正在考慮對其剛遭起訴的前局長柯米（James Comey），執行一次「作秀式」的逮捕與「遊街示眾」（perp walk），據報已有一名探員因拒絕參與該計畫而被停職。

柯米上週被控向國會撒謊及妨礙國會調查，並已收到傳票，將於10月9日自行到維吉尼亞州聯邦法院應訊，其律師也已同意安排。然而，消息人士透露，就在柯米被起訴的同一天，FBI高層便開始討論不等他自行到案，而是直接將他逮捕歸案。

請繼續往下閱讀...

據消息人士稱，FBI高層要求尋找「高大、魁梧」的探員，穿著印有FBI標誌的凱夫勒防彈背心等「全套裝備」，對柯米執行逮捕。

然而，該計畫遭到一名FBI督導級特別探員拒絕。該探員認為，對於柯米這樣的白領被告，此舉極不尋常且不恰當，隨後便因「不服從命令」而遭停職。據報，FBI目前仍在積極組建逮捕團隊，但其他FBI督導也已拒絕合作。

川普前律師接任檢察官後火速起訴

柯米的起訴案本身便充滿爭議。此案是在總統川普公開施壓司法部長邦迪調查其宿敵後啟動。更引人矚目的是，負責此案的維吉尼亞東區聯邦檢察官辦公室，在起訴前兩週，其首席檢察官突然辭職，川普隨即任命其前私人律師哈利根（Lindsey Halligan）接任。不到一週後，哈利根便要求大陪審團起訴柯米。

諷刺的是，「遊街示眾」的做法備受爭議，柯米在擔任曼哈頓最高聯邦檢察官時，就曾被紐約公民自由聯盟敦促廢除此一「旨在公開羞辱被告」的做法。消息人士更指出，在過去兩週，司法部已開除了該辦公室另外兩名高階檢察官。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法