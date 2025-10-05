為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列哈瑪斯將間接會談　商討釋放人質安排

    2025/10/05 04:03 中央社

    埃及官方媒體開羅新聞今天報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯跟以色列明後天將在開羅舉行間接會談，討論釋放人質及囚犯事宜；以色列總理尼坦雅胡也證實已派談判代表赴埃及。

    與埃及情報機構關係密切的開羅新聞（Al-Qahera News）指出，哈瑪斯（Hamas）與以色列代表團「已開始行動，明後天將在開羅展開會談，根據川普（Donald Trump）所提計畫，討論交換所有被拘留者及囚犯的安排事宜」。

    尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天也在電視上發表聲明宣布，已指示談判代表前往埃及討論關於加薩走廊（Gaza Strip）戰事的協議，但未提及磋商日期。

    尼坦雅胡提到，他希望所有仍困在加薩走廊的以色列人質將於未來幾天返回家園。

    他說：「我希望未來幾天就能帶回所有我們的人質…但願於住棚節（Sukkot）假期間實現。」猶太住棚節將於本月6日展開並持續至13日。

    他還表示，是「軍事及外交壓力」迫使哈瑪斯同意釋放人質，並矢言無論透過美國總統川普的和平計畫或武力，都要讓哈瑪斯解除武裝。（編譯：洪培英）1141005

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播